Tổng Liên đoàn công bố 10 sự kiện, hoạt động công đoàn tiêu biểu năm 2025

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ tám khóa XIII diễn ra sáng nay (12/12), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố 10 sự kiện, hoạt động công đoàn tiêu biểu năm 2025.

1. Hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động được đẩy mạnh

Trong năm qua, công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động tiếp tục được các cấp công đoàn triển khai mạnh mẽ, bài bản; chủ động góp ý xây dựng nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật quan trọng và cơ chế, chính sách ở ngành và địa phương, đảm bảo quyền lợi, cải thiện đời sống người lao động. Đối thoại và thương lượng tập thể được thúc đẩy, hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý được duy trì.

Năm 2025, công đoàn huy động nguồn lực để chăm lo toàn diện cho đoàn viên, từ chương trình “Tết Sum vầy” đến “Bữa cơm Công đoàn”, tạo sự gắn kết. Công đoàn cũng tích cực tham gia hoạch định chính sách về nhà ở xã hội, đẩy mạnh triển khai các thiết chế công đoàn nhằm đảm bảo phúc lợi bền vững cho người lao động.

2. Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống công đoàn; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Năm 2025, tổ chức Công đoàn Việt Nam bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ, sắp xếp lại mô hình hoạt động tinh gọn, giảm đầu mối; kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; kết thúc hoạt động công đoàn trong các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước; thành lập công đoàn xã, phường, đặc khu. Các cấp công phát triển tăng thêm hơn 622.000 đoàn viên, thành lập mới 2.862 công đoàn cơ sở, trong đó có nhiều đoàn viên ở khu vực phi chính thức.

Song song với đó, Công đoàn tiếp tục khẳng định trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng. “Diễn đàn Đảng với công nhân-công nhân với Đảng” lần đầu tiên được tổ chức sâu rộng trong các cấp công đoàn thu hút hàng trăm nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động đóng góp hơn 630.000 lượt ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp và dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

3. Tập trung tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Hướng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp được triển khai với tinh thần quyết liệt và đồng bộ. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; tổ chức thành công đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở; dự kiến hết 31/12 hoàn thành đại hội công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương; thành lập các Tiểu ban triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở, công đoàn xã phường, đặc khu và đại hội cấp tỉnh, ngành Trung ương diễn ra trang trọng, nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam thực sự là ngày hội của đoàn viên, người lao động tạo khí thế cho công tác chuẩn bị Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đang được thực hiện khẩn trương, tích cực.

4. Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ XI được tổ chức trọng thể, tôn vinh 20 tập thể và 80 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu qua đó khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo của giai cấp công nhân trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trao quà Tết cho công nhân. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động “Phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm năm 2025”. Nhiều dự án then chốt như đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch 1, cấp điện lưới quốc gia cho huyện Côn Đảo được triển khai thần tốc và hoàn thành đúng tiến độ.

Từ các phong trào thi đua rộng khắp, đã có hơn 186.000 sáng kiến được đề xuất, ứng dụng vào thực tế làm lợi hơn 17.500 tỷ đồng, thể hiện trí tuệ và tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng của đoàn viên, người lao động.

5. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực có ý nghĩa hòa cùng khí thế hào hùng, rạng rỡ mừng đất nước tròn 80 mùa Xuân. Các hoạt động không chỉ củng cố niềm tin, niềm tự hào, tình yêu đất nước trong đoàn viên, người lao động mà còn khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

6. Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,25% và chính sách hỗ trợ đối tượng bị tác động do sắp xếp tổ chức

Công đoàn chủ động, trách nhiệm tham gia Hội đồng Tiền lương quốc gia đề xuất Chính phủ tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2026 với mức tăng bình quân 7,25%, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa lương tối thiểu và mức sống của người lao động.

Cùng với đó, Công đoàn tích cực nghiên cứu, phối hợp đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, trong đó có cán bộ công đoàn nói chung và cán bộ công đoàn làm việc theo chế độ hợp đồng được đảm bảo quyền lợi và ổn định đời sống.

7. Tổ chức ngày hội Lao động sáng tạo

Lần đầu tiên Ngày hội Lao động sáng tạo được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước, trở thành điểm nhấn đặc biệt của Tháng Công nhân 2025 với chủ đề: “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”.

Các đại biểu tham quan Triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình.” (Ảnh: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Toàn quốc đã tổ chức hàng trăm Ngày hội Lao động sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên trong mỗi người lao động. Không chỉ là không gian tôn vinh trí tuệ và khát vọng cống hiến, Ngày hội Lao động sáng tạo đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới trong công nhân Việt Nam - lực lượng tiên phong đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

8. Kịp thời chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Từ lời kêu gọi của các cấp công đoàn, hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều tấn nhu yếu phẩm đã được cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động trên khắp cả nước được gửi trực tiếp về tâm lũ và thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thành lập 8 đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Tổng Liên đoàn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trao 13 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại 14 tỉnh, thành phố bị thiệt hại đã tiếp thêm sức mạnh để đoàn viên, người lao động vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục lao động, sản xuất.

9. Lần đầu tiên tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân, lao động tiêu biểu là đảng viên và trao Giải thưởng “Nữ đoàn viên công đoàn năng động, trách nhiệm, sáng tạo”

Năm 2025 ghi dấu hai hoạt động lần đầu tiên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, tạo điểm nhấn quan trọng trong công tác biểu dương, tôn vinh đoàn viên và người lao động.

Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân, lao động tiêu biểu là đảng viên với chủ đề “Gương sáng công nhân tiền phong” tôn vinh 95 công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên đi đầu trong lao động sản xuất, đóng góp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngay từ cơ sở.

Giải thưởng “Nữ đoàn viên Công đoàn năng động, trách nhiệm, sáng tạo” lần đầu tiên được trao cho 10 nữ đoàn viên tiêu biểu trên toàn quốc; cùng vơi đó, 20 tập thể và 60 cá nhân xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2020 - 2025 cũng được khen thưởng tạo dấu ấn mạnh mẽ thúc đẩy bình đẳng giới, truyền cảm hứng cho nữ đoàn viên, người lao động trong thời kỳ mới.

10. Nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng được triển khai

Năm 2025, hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét trên trường quốc tế. Việt Nam vinh dự đăng cai Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới với sự tham dự của gần 64 đại biểu từ 38 tổ chức công đoàn thuộc 34 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cùng với đó, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động củng cố, duy trì, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với công đoàn các nước, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác mới; tích cực tham gia, phát huy vai trò tại các tổ chức Công đoàn quốc tế, các cơ chế đa phương mà Công đoàn Việt Nam là thành viên./.

Tổng Liên đoàn Lao động hoàn thiện nội dung phục vụ Đại hội XIV Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang tích cực chuẩn bị nội dung cho Đại hội XIV dự kiến tổ chức vào tháng 6/2026, với nhiều đổi mới và cải tiến quan trọng.