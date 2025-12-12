Hơn 2 triệu thanh niên thi tìm hiểu về 80 năm Quốc hội Việt Nam

Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã thu hút sự tham gia của hơn 2,1 triệu thí sinh, với gần 7,4 triệu lượt thi. Kết quả này tương ứng với 211% chỉ tiêu về số lượng thí sinh và 246% chỉ tiêu về số lượt thi.

Đây là thông tin được Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết sáng nay, 12/12, tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi. Cuộc thi do Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan tổ chức từ ngày 2/6 đến 2/12.

Cuộc thi nhằm tạo ra đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng thiết thực, hiệu quả, hút đông đảo cử tri và Nhân dân tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Qua đó, cuộc thi góp phần tổng kết thực tiễn, ôn lại truyền thống, lịch sử Quốc hội và đúc rút các bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy trong giai đoạn mới đồng thời truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cử tri, Nhân dân và bạn bè quốc tế về vị trí, vai trò, quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội, gắn với lịch sử cách mạng và quá trình phát triển của đất nước.

Cuộc thi chia thành hai chặng. Chặng 1 được tổ chức trong 23 tuần (bắt đầu từ ngày 2/6/2025 và kết thúc vào ngày 11/11/2025) dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên 2 nền tảng: ứng dụng Thanh niên Việt Nam và website thitructuyen.doanthanhnien.vn. Mỗi tuần thi gắn với một chủ đề cụ thể.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại lễ tổng kết. (Ảnh: BTC)

Sau 23 tuần thi với 23 chủ đề tương ứng, cuộc thi đã thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh niên trên cả nước. Trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam ghi nhận trên 790.000 thí sinh với gần 1,9 triệu lượt thi; trên website thitructuyen.doanthanhnien.vn ghi nhận trên 1.3 triệu thí sinh với hơn 5,5 triệu lượt thi.

Chặng 2 được tổ chức trong 8 tuần (bắt đầu từ ngày 14/10/2025 và kết thúc vào ngày 2/12/2025) dưới hình thức tương tác trực tuyến, phát sóng trên các nền tảng số của Trung ương Đoàn. Người tham gia tương tác trực tiếp với người dẫn chương trình, trả lời câu hỏi bằng hình thức bình luận lựa chọn phương án đúng ngay trong phần phát sóng và được nhận giải thưởng nếu là người trả lời đúng và nhanh nhất. Chặng 2 đạt trên 1,8 triệu lượt tiếp cận, tương tác và bình luận trên mạng xã hội Facebook.

Các địa phương và đơn vị có số lượng thí sinh tham gia cao nhất gồm: Thanh niên khối Quân đội (Ban Thanh niên Quân đội), Nghệ An, Quảng Trị, Thành phố Hồ Chí Minh…

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định cuộc thi không chỉ dừng lại ở những câu hỏi, những lượt thi, mà còn để lại nhiều giá trị quan trọng. Đó là quá trình học tập, tìm hiểu, ôn lại lịch sử lập hiến, lập pháp của dân tộc; là cơ hội để mỗi đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quyền công dân, nhất là quyền tham gia bầu cử và giám sát hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước. Qua cuộc thi này, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc trong mỗi bạn trẻ sẽ tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cho hay cuộc thi đã vượt chỉ tiêu đề ra về số lượng người tham gia. (Ảnh: BTC)

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang, kết quả này đã cho thấy cuộc thi có sức lan toả mạnh mẽ và đạt được những kết quả rất tích cực, thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, thu hút đông đảo cử tri và Nhân dân tham gia. Từ đó, cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam đồng thời tổng kết thực tiễn, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục phát huy trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, cuộc thi đã tạo không khí phấn khởi, lan tỏa tinh thần Hiểu Quốc hội - Yêu Tổ quốc - Sống trách nhiệm; giúp thế hệ trẻ nâng cao hiểu biết về Quốc hội, Hiến pháp và pháp luật, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

“Thông qua mỗi lần tham gia, thế hệ trẻ lại có cơ hội ôn lại lịch sử, nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân; từ đó, thêm trân trọng những thành quả đấu tranh cách mạng của dân tộc, của Quốc hội qua 80 năm xây dựng và phát triển, tiếp tục phát huy tinh thần đó trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc,” Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nói./.

