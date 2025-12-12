Ánh nắng mặt trời: Tắm nắng như thế nào và bao lâu là đủ

Tắm nắng đúng, đủ mang đến nhiều lợi ích toàn diện đối với mọi người, ở mọi lứa tuổi, song tắm nắng sai cách có thể làm tăng nguy cơ đối với sức khỏe, do đó, tắm nắng khi nào và bao lâu là một trong những chìa khóa quan trọng để tận dụng tối đa tác dụng tuyệt với của ánh nắng mặt trời với sức khỏe thể chất và tinh thần.

Tắm nắng như thế nào

Không phải mọi khoảng thời gian ở ngoài trời đều có giá trị như nhau. Ví dụ, năm phút tắm nắng vào một buổi chiều mùa hè ở Florida không giống với năm phút ở ngoài trời vào một buổi sáng mùa đông ảm đạm ở Ohio.

Như vậy, lượng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời phù hợp (và an toàn) sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như màu da của mỗi người, vị trí địa lý nơi sinh sống, mùa trong năm và thời gian trong ngày.

Thời điểm tắm nắng tốt nhất là khoảng 9-10 giờ sáng hoặc 3-4 giờ chiều, vì lúc này tia UVB có cường độ đủ để cơ thể tổng hợp vitamin D mà không quá gay gắt như buổi trưa. Tránh tắm nắng vào khoảng thời gian 11 giờ đến 14 giờ, khi tia UV mạnh nhất và có nguy cơ gây hại cao cho da.

Tránh phơi nắng vào khoảng 11h-15h, khi tia UV cực mạnh và có thể gây bỏng nắng, lão hóa da, hoặc tăng nguy cơ ung thư da.

Phơi nắng trực tiếp để cơ thể hấp thụ vitamin D hiệu quả, cần để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Để hấp thụ đủ lượng vitamin D từ tia nắng, quan trọng là chọn thời gian phơi nắng phù hợp. Thời gian tắm nắng thông thường, chỉ cần khoảng 15-30 phút mỗi ngày là đủ.

Trong khoảng thời gian sáng sớm và chiều muộn, đối với những người có làn da sáng, việc phơi nắng ở vùng cánh tay và chân trong 10-15 phút vài lần mỗi tuần là đủ. Tuy nhiên, những người có làn da sẫm màu có thể cần thời gian phơi nắng lâu hơn một chút.

Tùy theo mùa, thời tiết mà bạn có thể điều chỉnh thời gian tắm nắng cho phù hợp. Ví dụ, mùa hè nên tắm nắng sớm hơn và mùa đông có thể tắm muộn hơn.

Ngoài ra, cũng như hầu hết mọi thứ trong y học, điều độ là chìa khóa. Cần nhớ bảo vệ da khỏi các tia UVB, UVB - cái có thể làm tổn thương da và làm tăng nguy cơ ung thư da. Nên tránh ánh nắng gay gắt giữa trưa, thoa kem chống nắng đủ để tránh những tác hại cho da.



Sau thời gian phơi nắng, việc sử dụng kem chống nắng là quan trọng để bảo vệ da khỏi tác động của tia UVA và UVB, giảm nguy cơ cháy nắng và mắc bệnh ung thư da. Tùy thuộc vào độ nhạy cảm của da từng người với ánh nắng mặt trời, có thể cân nhắc thoa kem chống nắng trước khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Điều này giúp bảo vệ làn da một cách hiệu quả và duy trì sức khỏe cho da trong quá trình tận hưởng lợi ích của tia nắng.

Đối với phụ nữ và trẻ em

Phụ nữ, người già, trẻ nhỏ nên tắm nắng vào sáng sớm (trước 9h) hoặc chiều muộn (sau 4h) khoảng 15-30 phút, để lộ da (tay, chân, lưng) nhưng tránh mặt, mắt, và không dùng kem chống nắng trong lúc tắm; trẻ dưới 12 tháng tuổi không nên tiếp xúc trực tiếp; người lớn cần bảo vệ mắt, đội mũ và dưỡng ẩm sau khi tắm để tổng hợp Vitamin D an toàn, phòng tránh tác hại tia UV.

Đối với trẻ nhỏ, tắm nắng là vô cùng quan trọng, khi tắm nắng nên để lộ bắp đùi, cánh tay, lưng, tránh mắt, lưu ý lau mồ hôi và bổ sung nước cho trẻ sau tắm nắng.

Đối với phụ nữ và người cao tuổi, thời gian tắm nắng có thể dài hơn, làm bạn với ánh nắng qua da phần tay, lưng và chân giúp phòng ngừa loãng xương hiệu quả cũng như nhận được đầy đủ lợi ích từ ánh mặt trời. Đáng chú ý, với phụ nữ, ngoài các lợi ích chung, tắm nắng còn có lợi cho sức khỏe sinh sản bao gồm sức khỏe "bộ phận nhạy cảm."

Nên chọn những nơi như công viên, sân vườn,... có môi trường không khí trong lành để tắm nắng kết hợp thư giãn sẽ đạt hiệu quả tối ưu./.

Ánh nắng mặt trời: Bác sỹ và liều thuốc tuyệt vời cho mọi người Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cung cấp nguồn vitamin D thiết yếu, nâng cao sức đề kháng, góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi chất, cải thiện sức khỏe tinh thần, hỗ trợ giấc ngủ ngon vào ban đêm.

