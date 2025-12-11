Những nguy hiểm khi uống nước bằng ống hút thủy tinh

Một video TikTok trở nên viral sau khi một phụ nữ kể rằng cô đã nuốt phải mảnh thủy tinh từ ống hút thủy tinh.

Ban đầu, cô không nhận ra điều gì bất thường, cho đến khi cảm thấy có vật cứng trượt xuống cổ họng và nhận thấy một phần ống hút đã bị vỡ.

Trải nghiệm kinh hoàng

Trong đoạn video, Breezie O’Brien kể lại rằng không lâu sau khoảnh khắc hãi hùng đó, cô phát hiện máu trong miệng. Cô quyết định đến bệnh viện ngay lập tức.

Sau khi chụp CT, bác sỹ cho biết mảnh thủy tinh đã rời khỏi dạ dày. Cô được dặn theo dõi tình trạng chảy máu và chờ mảnh vỡ được thải ra theo đường tự nhiên.

Hình dung về toàn bộ sự cố đủ khiến bạn muốn gom tất cả ống hút thủy tinh trong nhà để ném vào thùng rác nhưng bạn có thể chưa cần phải làm đến mức đó.

The HuffPost đã trao đổi với Tiến sỹ Ryan Stanton, Chủ tịch của Trường Đại học Bác sỹ Cấp cứu Mỹ (ACEP), về trường hợp này và những điều mà người dùng ống hút thủy tinh nên lưu ý.

Ống hút thủy tinh ra đời khi mà nhân loại có nhu cầu giải quyết tình trạng dùng ống hút nhựa một lần và là sản phẩm của một ý tưởng sáng tạo độc đáo.

Với vẻ ngoài trong suốt cùng chất liệu thủy tinh bóng bẩy, ống hút thủy tinh dễ thu hút sự chú ý của người dùng. Thông thường thì loại ống hút này sẽ được làm từ thủy tinh chịu lực để giảm tỷ lệ vỡ, sứt mẻ.

Với vẻ ngoài trong suốt cùng chất liệu thủy tinh bóng bẩy, ống hút thủy tinh dễ thu hút sự chú ý của người dùng. Thông thường thì loại ống hút này sẽ được làm từ thủy tinh chịu lực để giảm tỷ lệ vỡ, sứt mẻ. (Nguồn: Getty Images)

Ống hút thủy tinh cũng mong manh như các vật dụng khác

“Cũng như bất kỳ đồ vật bằng thủy tinh nào - cốc, bát hay bất cứ thứ gì - bạn cần chú ý đến tình trạng của chúng,” Stanton nói. “Ống hút thường mỏng hơn. Nhà tôi cũng dùng và chúng va chạm trong máy rửa chén hoặc trong ngăn kéo. Việc bị mẻ, vỡ là không hiếm.”

Một vết mẻ nhỏ thậm chí nguy hiểm hơn, vì bạn có thể không nhận ra ống hút đã hỏng trước khi sử dụng, dẫn đến tình huống tương tự như câu chuyện đang lan truyền kia.

Hiện chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường về chấn thương do ống hút (dù đôi khi có những tai nạn hy hữu), nhưng mỗi năm vẫn có khoảng một nghìn người Mỹ phải vào cấp cứu vì ống hút.

Theo Stanton, hai loại ống hút có nguy cơ cao nhất là kim loại và thủy tinh. Ống kim loại có thể gây tổn thương miệng, còn ống thủy tinh dễ vỡ và gây trầy xước hoặc bị nuốt phải mảnh vỡ.

Kiểm tra kỹ trước khi dùng là biện pháp quan trọng nhất

Tiến sỹ Stanton khuyên rằng để giảm rủi ro, người dùng nên kiểm tra kỹ ống hút sau mỗi lần sử dụng và vệ sinh. Khi làm sạch, hãy dùng dụng cụ chải chuyên dụng đúng kích thước để tránh tạo thêm vết nứt.

“Chỉ cần đảm bảo ống hút còn nguyên vẹn, không có cạnh sắc,” ông nói. “Một vết mẻ nhỏ cũng có thể đủ sắc để làm tổn thương môi, lưỡi hay miệng.”

Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu nứt, mẻ, cong vênh, hãy chủ động thay mới. Điều này cũng áp dụng cho ống hút kim loại và nhựa.

“Nếu bạn thấy có dấu hiệu hư hại dù chỉ rất nhỏ, hãy bỏ đi,” Stanton nhấn mạnh. “Một vết nứt nhỏ có thể là điểm khởi đầu khiến toàn bộ ống hút vỡ khi dùng”./.

Các chuyên gia cảnh báo: Ống hút silicone: an toàn nhất, phù hợp cho trẻ nhỏ nhưng mềm, nhiều người không thích sử dụng. Ống hút kim loại: bền, cứng, nhưng cực nguy hiểm nếu ngã khi đang ngậm. Ống hút thủy tinh: nguy cơ cao, nếu vỡ có thể cứa rách thực quản, thủng dạ dày hoặc ruột, gây chảy máu nội tạng, nhiễm trùng và tử vong. Theo chuyên gia, cách tốt nhất là uống trực tiếp, không sử dụng bất cứ dạng ống hút nào. Hoặc nếu bắt buộc thì giải pháp là dùng ống hút giấy được sản xuất an toàn và đảm bảo về nguồn gốc, tìm hiểu thành phần nhựa trên bao bì. Khi dùng không nên cắn hoặc ngậm ống hút quá lâu.

Điểm danh các loại đồ uống giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột Nước ép táo cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu, làm sạch đường ruột và giảm nguy cơ xuất hiện các vấn đề về tiêu hóa, là lựa chọn lý tưởng cho những ai ưu tiên cải thiện sức khỏe từ tự nhiên.