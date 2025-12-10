Nhiều giống nho, táo mới, chất lượng cho Nam Trung Bộ

Các giống nho mới có thể kể đến như Nho ngón tay đen không hạt NH04-102, có màu tím đen đẹp mắt, năng suất mỗi vụ đạt 11–15 tấn/ha, thâm canh có thể lên tới 20 tấn/ha.

Tại Khánh Hòa, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố đang đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao cho bà con nông dân nhiều giống nho, táo mới, có khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu khô nóng của khu vực Nam Trung Bộ.

Những giống cây trồng này bước đầu cho thấy năng suất cao, chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hóa.

Xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa là vùng trồng nho tập trung với quy mô hơn 200 ha, nhiều hộ dân đang tích cực mở rộng diện tích các giống nho mới, đặc biệt là nho không hạt chất lượng cao do Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố chuyển giao.

Độ ngọt từ 16-20% và đang được thu mua tại vườn với giá cao gấp 2–3 lần so với các giống nho truyền thống./.