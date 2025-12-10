Multimedia
Lý do Campuchia rút toàn bộ các vận động viên khỏi SEA Games 33?

Ngày 10/12, đoàn thể thao Campuchia đã quyết định rút khỏi SEA Games 33 tại Thái Lan trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa hai nước leo thang. 

Bản tin 60s ngày 10/12/2025 gồm những nội dung sau:

Miền Bắc sắp đón mưa to kèm rét hại, rét đậm diện rộng.

Dự án “Nuôi em” bị kiến nghị tập thể yêu cầu Công an xác minh tính minh bạch.

Lộ trình để Hà Nội thành công chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện.

Người Việt phải trả bao nhiêu để có thể chơi casino hợp pháp?

Rơi vận tải cơ quân sự tại Nga, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng.

Tổng thống Trump tuyên bố Nga chiếm ưu thế, chỉ trích châu Âu “nói nhiều, làm ít”.

Tổng thống Zelensky nêu yêu cầu để tổ chức bầu cử tại Ukraine./.

