200.000 người Việt tử vong mỗi năm liên quan đến tim mạch

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có tới 17,9 triệu người tử vong do các bệnh tim mạch, tương đương 32% tổng tử vong toàn cầu. Cứ hai giây lại có một người lên cơn nhồi máu cơ tim; cứ ba giây lại có một người đột quỵ.

Ở khu vực Đông Nam Á, tỷ lệ tử vong do tim mạch cao hơn châu Âu tới 50%.

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị khoa học quốc tế thường niên Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai 2025 diễn ra trong 2 ngày 5,6/12 tại Hà Nội.

Các chuyên gia cho biết tại Việt Nam, mỗi năm chúng ta ghi nhận khoảng 200.000 ca tử vong liên quan đến bệnh tim mạch, chiếm khoảng hơn 30% số tử vong và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong nhóm bệnh không lây nhiễm.

Các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì, hút thuốc lá, lối sống ít vận động… đang ngày càng gia tăng, đặc biệt đáng lo ngại là sự trẻ hóa độ tuổi mắc bệnh.

Trong những năm qua, ngành tim mạch Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh./.