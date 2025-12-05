Bước đầu hình thành và phát triển mạnh mô hình du lịch y tế tại Việt Nam

Những năm qua, bệnh viện đã phát huy, ứng dụng khoa học công nghệ mới hiện đại không chỉ chữa cho người bệnh trong nước mà còn thu hút nhiều bệnh nhân nước ngoài đến điều trị và đánh giá chất lượng hiệu quả. Đây là điểm nhấn của Bệnh viện Đông Đô và đã trở thành điểm sáng góp phần tích cực bước đầu hình thành việc đẩy mạnh phát triển mô hình du lịch y tế của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh như vậy tại Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Bệnh viện Đông Đô và ra mắt Ngân hàng Mô, diễn ra chiều 5/12 tại Hà Nội.

Ông Đỗ Xuân Tuyên cho hay hiện nay Bộ Y tế đã xây dựng đề án phát triển y tế kết hợp với du lịch và đang triển khai các chiến lược để đẩy mạnh hoạt động này nhằm thu hút những người nước ngoài đến không chỉ đến Việt Nam du lịch mà trở thành điểm đến vừa du lịch vừa chữa bệnh.

Theo ông Tuyên, Bộ Y tế khuyến khích các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập triển khai ứng dụng các kỹ thuật cao và hiện đại để hạn chế người dân ra nước ngoài chữa bệnh và thu hút người nước ngoài đến khám chữa bệnh. Đó là việc bước đầu hình thành hình thức chăm sóc sức khỏe kết hợp y tế và du lịch.

Các đại biểu nhấn nút ra mắt Ngân hàng mô. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để đáp ứng yêu cầu từng bước thu hút khách nước ngoài đến Việt Nam chữa bệnh, các bệnh viện nói chung và bệnh viện Đông Đô luôn đi đầu trong công tác hiện đại hóa công nghệ, nâng cao tay nghề của đội ngũ bác sỹ và nhân viên y tế, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm giảm thủ tục khám chữa bệnh và tăng tính hài lòng với bệnh viện văn minh, hiện đại.

Bác sỹ Đinh Thị Phương Thủy - Giám đốc điều hành Bệnh viện Đông Đô cho hay trong 15 năm qua, Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị thành công cho hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân, từ những ca bệnh đơn giản đến những trường hợp phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao.

Bệnh viện là đơn vị tiên phong tại Việt Nam ứng dụng các công nghệ phẫu thuật khúc xạ hiện đại như Clear và SmartSight - công nghệ dẫn đầu xu hướng điều trị tật khúc xạ toàn cầu hay phẫu thuật đục thủy tinh thể không dao Femto Cataract.

Cũng tại buổi lễ, Bệnh viện Đông Đô công bố ra mắt Ngân hàng mô, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển mạng lưới ghép mô tại Việt Nam và nâng cao chất lượng chăm sóc nhãn khoa, đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng của người bệnh.

Ngân hàng mô với hệ thống kho lưu trữ đạt chuẩn, quy trình vận hành được chuẩn hóa cùng nền tảng quản trị dữ liệu số giúp bảo đảm an toàn sinh học, duy trì tính toàn vẹn mô và khả năng truy xuất nguồn gốc. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai các kỹ thuật ghép tiên tiến (trong đó có ghép giác mạc), rút ngắn thời gian chờ, tăng khả năng tiếp cận và nâng độ tin cậy kết quả điều trị cho người bệnh.

Bệnh viện cũng ký kết hợp tác toàn diện với Nikko Academy, tập trung về lĩnh vực tế bào gốc, ghép giác mạc và quản trị bệnh viện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không chỉ giác mạc, Ngân hàng Mô còn lưu trữ và bảo quản màng ối từ sản phụ khỏe mạnh sau sinh - nguồn mô quý cho điều trị các bệnh lý bề mặt giác mạc và nhiều tình huống cấp cứu phức tạp.

Tại buổi lễ, Bệnh viện Đông Đô được tập đoàn NIDEK (Nhật Bản) trao Chứng nhận Trung tâm xuất sắc về công nghệ nhãn khoa tiên tiến của NIDEK theo tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của Nhật Bản. Bệnh viện cũng ký kết hợp tác toàn diện với Nikko Academy, tập trung về lĩnh vực tế bào gốc, ghép giác mạc và quản trị bệnh viện./.

