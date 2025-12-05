SEA Games 33: U22 Việt Nam dành thời gian hồi phục tối đa, sẵn sàng gặp Malaysia

Toàn đội tuyển U22 Việt Nam đang thể hiện sự quyết tâm cao, hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiến vào bán kết bóng đá nam SEA Games 2025.

Sau trận thắng 2-1 trước U22 Lào ở lượt trận đầu tiên bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, Huấn luyện viên Kim Sang Sik quyết định cho đội tuyển U22 Việt Nam nghỉ tập hoàn toàn trong ngày 5/12 để hồi phục thể lực và tái tạo năng lượng.

Đội sẽ trở lại tập luyện vào chiều 6/12, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu quan trọng với U22 Malaysia vào ngày 11/12.

Đội tuyển 22 Việt Nam sẽ có 6 ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu thứ hai gặp U22 Malaysia. Trong quãng thời gian này, ban huấn luyện tập trung hoàn thiện lối chơi, đặc biệt là sự chính xác trong những pha xử lý cuối cùng.

Toàn đội đang thể hiện sự quyết tâm cao, hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiến vào bán kết bóng đá nam SEA Games 2025../.