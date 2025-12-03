HLV Kim Sang Sik chỉ ra điểm yếu của U22 Việt Nam trong trận ra quân

Chiến thắng 2-1 trước đội tuyển U22 Lào trong trận mở màn bảng B SEA Games 33 mang lại 3 điểm quan trọng cho U22 Việt Nam, nhưng huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết ông vẫn "rất tiếc" về những khoảnh khắc đội bóng gặp khó ngay trong trận ra quân.

Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận tâm lý ban đầu của đội tuyển không thật sự ổn định: "Trận ra quân luôn mang đến sự lo lắng nhất định. May mắn là toàn đội vẫn giữ được sự kiểm soát và hoàn thành mục tiêu 3 điểm. Giờ là lúc các cầu thủ hồi phục để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia."

Theo huấn luyện viên Kim Sang Sik, bàn thua ở hiệp 1 đã ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần thi đấu của U22 Việt Nam. Ông nêu rõ: "Tôi khá tiếc với bàn thua. Nó khiến tâm lý các cầu thủ bị dao động và phần nào mất tập trung. Tôi đã phải nhắc nhở để đội bình tĩnh hơn khi bước vào hiệp 2."

Ông cho rằng lối chơi của U22 Lào tiến bộ rõ rệt, phần vì hai đội gặp nhau liên tục thời gian qua nên hiểu khá rõ chiến thuật của nhau. Điều đó khiến khâu phòng ngự của U22 Việt Nam gặp nhiều thử thách.

Bàn ấn định tỷ số 2-1 của Đình Bắc ở phút 60 từng bị trọng tài biên phất cờ việt vị. huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết ông đã phản ứng quyết liệt và nhận thẻ vàng trong tình huống đó vì tin rằng trọng tài cần xem xét lại: "Tôi chưa xem lại băng quay chậm, nhưng ở thời điểm ấy tôi tin chắc không có việt vị. Tôi đã kiến nghị và trọng tài thay đổi quyết định. Việc nhận thẻ vàng là điều tôi chấp nhận được."

Dù có những điều chưa hài lòng, nhưng huấn luyện viên Kim Sang Sik ghi nhận tinh thần chiến đấu của U22 Việt Nam: "Đây là kết quả của nỗ lực toàn đội. Tôi tiếc vì chúng ta chỉ ghi được hai bàn dù tạo ra thêm cơ hội. Đình Bắc đã chơi xuất sắc. Quốc Việt, Thanh Nhàn hay một số cầu thủ khác vẫn cần cải thiện thêm." Ông cho biết đội sẽ phân tích kỹ những điểm chưa tốt, đặc biệt là khả năng tổ chức phòng ngự và sự tập trung khi bị ép sân.

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Ha Hyeok Jun khẳng định U22 Lào đã nỗ lực hết mình và bày tỏ sự không hài lòng với tình huống thay đổi quyết định của trọng tài: "Trọng tài biên ban đầu phất cờ báo việt vị vì cho rằng cầu thủ Việt Nam chắn tầm nhìn thủ môn. Sau đó quyết định lại được thay đổi, nên chúng tôi cần xem lại pha bóng." Ông nhận xét U22 Việt Nam vẫn giữ được sức mạnh thường thấy, trong khi U22 Lào đang tiến bộ và sẽ tiếp tục cải thiện.

Với 3 điểm đầu tiên, U22 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B và bước vào giai đoạn chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ngày 11/12 tới - trận đấu được dự đoán có tính quyết định lớn trong cuộc đua vào bán kết./.

