Vòng loại World Cup 2026: Ba đội có cơ hội giành vé dự vòng chung kết

Sau Anh và Pháp, ba đội tuyển của châu Âu đang đứng trước cơ hội giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026 sau loạt trận vòng loại khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng mai (15/11).

Hà Lan "đại chiến" Ba Lan

Tâm điểm của loạt trận sáng 15/11 chính là trận đại chiến giữa Ba Lan và Hà Lan trên sân vận động Narodowy (Warsaw). Trận cầu này cũng quyết định "số phận" của cả hai đội trong cuộc đua tranh tấm vé trực tiếp dự World Cup 2026.

Trước trận quyết đấu tại bảng G, "Cơn lốc màu da cam" đang là đội nắm lợi thế lớn khi có trong tay 16 điểm cùng hiệu số +19 sau 6 lượt trận.

Đội tuyển Hà Lan đang bỏ xa chủ nhà Ba Lan đến 3 điểm cùng khoảng cách về hiệu số bàn thắng bại là +13.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc đoàn quân của Huấn luyện viên Ronald Koeman sẽ chính thức giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026 sớm 1 lượt đấu nếu chiến thắng Ba Lan trong trận đấu này.

Thậm chí, nếu hòa, Hà Lan cũng sẽ vẫn duy trì khoảng cách ba điểm so với đối thủ cùng với đó là khoảng cách an toàn về hiệu số bàn thắng bại.

Trong trường hợp thua đối thủ, Memphis Depay cùng các đồng đội để cho đối thủ san bằng khoảng cách, nhưng vẫn sáng cửa đi tiếp khi mà đối thủ lượt cuối chỉ là Litva quá yếu.

Rõ ràng, Đội tuyển Hà Lan đang nắm quyền tự quyết cho tấm vé trực tiếp của bảng G góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau tại Mỹ, Canada và Mexico.

Bỉ có cơ hội sớm có vé

Cùng với Hà Lan, Đội tuyển Bỉ cũng đang đứng trước cơ hội lớn để giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026 sớm 1 lượt trận.

Khó có thể ngăn Bỉ sớm giành vé dự World Cup 2026.

Tại bảng J vòng loại khu vực châu Âu, Đội tuyển Bỉ đang có được 14 điểm sau 6 lượt trận, nhiều hơn 1 điểm so với đội đứng ngay sau là Bắc Macedonia 1 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Rudi Garcia đá ít hơn một trận.

Ngoài Bắc Macedonia, Đội tuyển Xứ Wales cũng đang cạnh tranh vé trực tiếp nhưng cơ hội của họ là không nhiều khi mới có 10 điểm sau 6 trận.

Ở loạt trận sáng mai, Đội tuyển Bỉ sẽ làm khách trên sân của Kazakhstan - đội bóng đã góp công giúp Bỉ lên ngôi đầu khi cầm hòa Bắc Macedonia hồi tháng 10.

Kazakhstan đã sớm bị loại và cũng không phải là thách thức quá lớn. Ở lượt đi, Bỉ đã vùi dập đội bóng này đến 6-0 và giờ chỉ cần thắng bất cứ kết quả nào là sẽ có vé.

Rõ ràng, nếu không có "cơn địa chấn" tại Astana Arena (Astana), Bỉ sẽ ghi tên mình vào danh sách các đội tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Khó ngăn cản được Croatia

Croatia chính là đội tuyển thứ ba có cơ hội giành vé dự World Cup 2026 ở loạt trận sáng mai bởi khoảng cách của họ với các đối thủ cạnh tranh là khá lớn.

Tại bảng L, Đội tuyển Croatia nắm trong tay 16 điểm sau 6 trận đã đấu, nhiều hơn Cộng hòa Séc 3 điểm và hơn Đảo Faroe 4 điểm, đồng thời thi đấu ít hơn hai đối thủ này một trận.

Với cục diện hiện tại, việc ngăn cản thầy trò ông Zlatko Dalić giành quyền dự vòng chung kết World Cup 2026 chắc chắn sẽ khó xảy ra.

Luka Modric cùng đồng đội sẽ thi đấu trên sân nhà ở lượt trận này để tiếp đón Đảo Faroe - đội bóng giờ chỉ còn mục tiêu là giành vé dự vòng play-off.

Croatia đã rất gần vé dự World Cup 2026. (Nguồn: Imago)

Với lực lượng được đánh giá cao hơn, Croatia nhiều khả năng sẽ giành kết quả có lợi để sớm hoàn thành mục tiêu.

Trong trường hợp bất ngờ có "địa chấn," Đội tuyển Croatia vẫn nhiều hơn đối thủ cạnh tranh Séc đến 3 điểm. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra.

Căng thẳng cuộc cạnh tranh bảng A

Cuộc đua tranh vé trực tiếp dự World Cup 2026 ở bảng A đang diễn ra căng thẳng so với phần còn lại khi mà có đến 3 đội là Đức, Slovakia và Bắc Ireland đều có cơ hội.

Đội tuyển Đức đang cùng có được 9 điểm như Slovakia nhưng tạm dẫn đầu bảng nhờ hơn hiệu số (+5 so với +3). Bắc Ireland xếp thứ ba với 6 điểm.

Ở lượt trận áp chót, thầy trò Huấn luyện viên Julian Nagelsmann "dễ thở" khi chỉ phải gặp Luxembourg, trong khi Slovakia và Bắc Ireland đối đầu trực tiếp.

Nếu cùng giành chiến thắng, Đức và Slovakia sẽ cùng có 12 điểm và biến cuộc chạm trán giữa hai đội ở lượt cuối trở thành trận "chung kết" của bảng A./.

