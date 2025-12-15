Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Philippines: Xuân Bắc đá chính thay Thái Sơn

Chiều 15/12, Đội tuyển U22 Việt Nam bước vào trận bán kết môn Bóng đá Nam tại SEA Games 33, chạm trán đối thủ U22 Philippines.

Sau lượt trận thứ 2 ở vòng bảng, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik dường như đã tìm được bộ khung ưng ý tại SEA Games năm nay. Cụ thể ở trận bán kết gặp U22 Philippines, vị "thuyền trưởng" người Hàn Quốc chỉ thực hiện đúng 1 sự thay đổi ở đội hình xuất phát.

Ở khu trung tuyến, Xuân Bắc là cầu thủ được lựa chọn đá chính thay cho Thái Sơn, xếp cặp cùng Nguyễn Thái Quốc Cường tạo thành bộ đôi tiền vệ cầm nhịp của U22 Việt Nam.

Trên hàng công, Đình Bắc tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của "Những Chiến binh Sao Vàng." Hỗ trợ cho tiền đạo mang áo số 7 sẽ là tiền vệ Việt kiều Viktor Lê và thủ quân Khuất Văn Khang.

Bộ 3 trung vệ án ngữ trước khung thành của thủ môn Trung Kiên tiếp tục là Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh. Những "mũi khoan" ở 2 hành lang cánh sẽ là Nguyễn Phi Hoàng và Phạm Minh Phúc.

Đội hình U22 Việt Nam ở trận gặp U22 Philippines. (Ảnh: VFF)

Chia sẻ trước trận bán kết, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik nhấn mạnh dù U22 Việt Nam từng vượt qua U22 Philippines với tỷ số 2-1 tại bán kết Giải Đông Nam Á 2025, tuy nhiên màn so tài ở SEA Games lần này sẽ là một trận đấu khác biệt và không có chỗ cho sự chủ quan.

"Đội nào cũng quyết tâm chiến thắng nên tôi cho rằng, bên có sự chuẩn bị về mặt thể chất và cả tinh thần tốt hơn sẽ giành thắng lợi chung cuộc. Chúng tôi hứa sẽ chiến đấu bằng tất cả danh dự của Đội tuyển Việt Nam và của người hâm mộ Việt Nam," huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định.

Theo quy định của Điều lệ, các thẻ vàng ở vòng bảng sẽ được xóa khi bước vào bán kết. Nhờ đó, Ban huấn luyện có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn đội hình và triển khai chiến thuật.

Trường hợp duy nhất không thể góp mặt ở khu vực kỹ thuật là Trợ lý Huấn luyện viên Lee Jung-soo, do đã nhận đủ hai thẻ vàng ở các trận gặp U22 Lào và U22 Malaysia.

Trận bán kết giữa Đội tuyển U22 Việt Nam và Đội tuyển U22 Philippines sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 30 ngày 15/12 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok).

Trận đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp. Nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức, hiệp phụ sẽ được tổ chức với hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Trong trường hợp vẫn bất phân thắng bại, loạt sút luân lưu sẽ quyết định đội giành quyền vào chung kết./.

Lịch thi đấu vòng bán kết môn Bóng đá Nam SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

Link xem trực tiếp U22 Việt Nam-U22 Philippines đá bán kết SEA Games 33 Đội tuyển U22 Việt Nam hướng đến chiến thắng trước U22 Philippines để thẳng tiến chung kết và tiếp tục hành trình chinh phục huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 33.