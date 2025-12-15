Futsal Việt Nam tăng 6 bậc, vào top 20 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sau chuỗi thành tích toàn thắng của thầy trò Huấn luyện viên Diego Giustozzi tại vòng loại Futsal châu Á 2026 (diễn ra hồi tháng 9 vừa qua), đội tuyển Futsal nam Việt Nam tăng 6 bậc, vươn lên xếp hạng 20 thế giới trên bảng xếp hạng do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố.

Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử của Futsal nam Việt Nam kể từ khi FIFA chính thức ban hành bảng xếp hạng của môn Futsal.

Với vị trí hiện tại, đội tuyển Futsal Việt Nam cũng vươn lên xếp hạng 4 châu Á, chỉ đứng sau Iran (hạng 5 thế giới), Thái Lan (hạng 11) và Nhật Bản (hạng 13).

Việc lần đầu tiên lọt vào top 20 thế giới được xem là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt, tiếp thêm động lực tinh thần lớn cho đội tuyển Futsal Việt Nam trước trận ra quân tại SEA Games 33 gặp đội tuyển Malaysia vào ngày 16/12 tới.

Ở top 10 thế giới, đội tuyển Brazil tiếp tục củng cố vị thế số một khi nới rộng khoảng cách với Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

7 đội dẫn đầu vẫn giữ nguyên thứ hạng, trong khi sự thay đổi đáng chú ý trong top 10 là việc Ukraine và Kazakhstan đổi chỗ cho nhau.

Theo số liệu thống kê của FIFA, có tổng cộng 230 trận đấu Futsal nam quốc tế đã được tổ chức kể từ lần xếp hạng trước, bao gồm các giải vòng loại Futsal châu Á 2026 và Futsal châu Âu.

Ngoài Việt Nam, một số đội tuyển khác cũng có bước tiến mạnh mẽ về thứ hạng như Hàn Quốc, Montenegro, Mozambique, Đan Mạch và Malaysia.

Trên bảng xếp hạng Futsal nữ, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam giữ nguyên vị trí hạng 11 thế giới và hạng 5 châu Á. Trong khoảng thời gian giữa hai lần công bố bảng xếp hạng, thầy trò Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng không có trận đấu quốc tế nào được tính điểm.

Thứ hạng lịch sử trên bảng xếp hạng FIFA là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, định hướng phát triển đúng đắn và quá trình chuẩn bị bài bản của Futsal Việt Nam trong nhiều năm qua, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Futsal Việt Nam trên bản đồ thế giới./.

