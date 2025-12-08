SEA Games 33: Tuyển nữ Việt Nam phải đá trận "sinh tử" với Myanmar

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dù được đánh giá cao hơn song lại phải nhận thất bại 0-1 trước Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Ramirez Louise ghi bàn thắng duy nhất ở thời gian đá bù giờ để mang chiến thắng kịch tính về cho Đội tuyển bóng đá nữ Philippines.

Phút 90+4, từ tình huống đá phạt từ sân nhà của thủ môn Davies, Carpio có cơ hội đánh đầu thẳng về cầu môn. Thủ môn Kim Thanh xuất sắc cản phá nhưng Ramirez Louise ngay lập tức tung ra cú dứt điểm bồi tung lưới Việt Nam.

Kết quả này thực sự là điều đáng tiếc với thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung khi mà các cô gái của chúng ta đã thi đấu nhỉnh hơn đối thủ và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm hơn.

Đây cũng là trận thua thứ ba của Đội tuyển nữ Việt Nam trước Philippines ở các giải đấu gần đây.

Thất bại này chưa thể khiến "các nữ chiến binh Sao vàng" mất đi cơ hội vào bán kết, nhưng đối mặt với thử thách phía trước rất lớn.

Sau hai lượt trận, Việt Nam và Phillippines đang cùng có được 3 điểm, xếp sau Myanmar (6 điểm) để khiến cho lượt trận cuối cùng trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

Với khoảng cách 3 điểm, Đội tuyển Myanmar là đội bóng nắm lợi thế lớn nhất, nhưng Philippines mới là đội tuyển "dễ thở" nhất ở lượt trận "sinh tử" của bảng B.

Đội tuyển nữ Philippines sẽ chỉ phải gặp Đội tuyển nữ Malaysia và khả năng đội bóng này giành chiến thắng đậm là rất lớn.

Trong khi đó, hai đội tuyển Việt Nam và Myanmar sẽ phải quyết đấu trong trận cầu mang tính "sống còn." Myanmar chỉ cần hòa là sẽ đi tiếp ở ngôi đầu, còn Tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng mới có thể đi tiếp.

Theo lịch thi đấu, lượt cuối bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 sẽ cùng diễn ra vào lúc 16 giờ chiều 11/12.

San Thaw Thaw mở ra chiến thắng cho tuyển nữ Myanmar.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Đội tuyển nữ Myanmar chơi áp đảo hoàn toàn và liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành của tuyển nữ Malaysia.

Tuy nhiên, phải đến phút 27, các cô gái Myanmar mới phá vỡ bế tắc. Từ đường chuyền bổng của đồng đội, San Thaw Thaw băng xuống xử lý gọn gàng rồi tung cú dứt điểm đánh bại thủ môn Malaysia, mở tỷ số 1-0.

Chỉ 8 phút sau, Đội tuyển Myanmar triển khai pha phản công nhanh và May Htet Lu đã tận dụng rất tốt cơ hội để ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Sang hiệp 2, Myamar tiếp tục nắm thế trận lấn lướt và có lợi thế lớn về quân số từ phút 57 khi Adrienna bị truất quyết thi đấu do nhận hai thẻ vàng.

Chơi hơn người, Đội tuyển Myanmar thi đấu thong dong hơn nhưng vẫn có được bàn thắng thứ 3 của Win Theingi Tun sau sai lầm của thủ môn Azurin bên phía Malaysia.

Trận thắng này giúp Đội tuyển nữ Myanmar đang nắm lợi thế rất lớn trong cuộc cạnh tranh giành vé vào bán kết bóng đá nữ SEA Games 33.

U22 Indonesia đối mặt nguy cơ bị loại

Còn ở môn bóng đá nam, trái với những kỳ vọng, U22 Indonesia đã gây thất vọng lớn trong ngày ra quân khi để thua 0-1 trước U22 Philippines ở trận đấu thứ 2 của bảng C.

Banatao là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất để "gieo sầu" cho nhà đương kim vô địch môn bóng đá nam.

Kết quả này giúp U22 Philippines trở thành đội bóng đá nam đầu tiên vượt qua vòng bảng để góp mặt ở bán kết SEA Games 33.

U22 Philippines khiến U22 Indonesia sớm bị loại.

Sau hai lượt trận, U22 Philippines giành được 6 điểm tuyệt đối - ghi 3 bàn và chưa thủng lưới lần nào. Trước đó, U22 Philippines đã đánh bại U22 Myanmar 2-0 ở ngày ra quân.

Trái ngược với U22 Philippines, thất bại ở ngày ra quân đang khiến U22 Indonesia đối mặt với nguy cơ sớm trở thành cựu vô địch môn bóng đá nam.

Đội bóng xứ vạn đảo vẫn có cơ hội để đi tiếp nếu như họ giành chiến thắng đậm U22 Myanmar ở lượt cuối bảng C.

Tuy nhiên, U22 Indonesia sẽ sớm bị loại trước khi bước vào lượt trận cuối nếu trận U22 Việt Nam và U22 Malaysia ở bảng B kết thúc với tỷ số hòa./.

