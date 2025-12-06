World Cup 2026: Anh, Pháp gặp khó, Argentina và Bồ Đào Nha dễ thở

Vào lúc 0 giờ sáng 6/12, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã tiến hành lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 tại Trung tâm Kennedy, Washington DC, Mỹ.

Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tuyển tham dự và có đến ba quốc gia đồng chủ nhà (Mỹ, Canada và Mexico).

Pháp và Anh gặp khó

Tại lễ bốc thăm, những lá thăm may rủi không tạo nên bảng đấu "tử thần," nhưng cũng khiến nhiều "ông lớn" phải đối mặt khó khăn tại World Cup 2026.

Đương kim á quân Pháp được nhận định sẽ gặp nhiều thử thách khi rơi vào bảng I tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sự góp mặt của Na Uy, Senegal và đội thắng ở play-off liên lục địa (Bolivia và Suriname hoặc).

Na Uy - đội bóng thi đấu ấn tượng ở vòng loại - chắc chắn sẽ là thách thức lớn nhất đối với thầy trò Huấn luyện viên Didier Deschamps.

Cặp đấu này cũng hứa hẹn sẽ mang đến "bữa tiệc bóng đá" tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau khi hai siêu sao Kylian Mbappe và Erling Haaland đối đầu nhau.

Mbappe và Haaland có dịp đối đầu tại World Cup.

Đội tuyển Anh dù được đánh giá rất cao nhưng việc phải đối đầu với Croatia hay Ghana ở bảng L chắc chắn cũng không hề dễ dàng chút nào. Ngoài ra, Panama cũng tiềm ẩn có thể mang đến bất ngờ.

Tam sư sẽ bắt đầu chiến dịch bằng trận gặp Croatia vào ngày 17/6/2026, chạm trán Ghana vào ngày 23/6/2026 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với Panama vào ngày 27/6/2026.

“Một bảng đấu khó, trận mở màn cũng khó không kém," Huấn luyện viên Thomas Tuchel chia sẻ sau khi có kết quả bốc thăm. "Đây là một bảng đấu đầy khó khăn với Croatia và Ghana, hai đội thường xuyên dự World Cup."

Argentina và Bồ Đào Nha dễ thở

Tại lễ bốc thăm, hai đội tuyển Argentina và Bồ Đào Nha nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Tuy nhiên, những lá thăm may rủi đã không khiến Lionel Messi và Cristiano Ronaldo phải lo lắng quá nhiều về đối thủ của mình khi đối thủ của họ không quá mạnh.

Nhà đương kim vô địch World Cup nằm ở bảng J cùng với Algeria, Áo và Jordan - những đội bóng khó có thể ngăn cản họ giành vị trí nhất bảng.

Tuy nhiên, việc Argentina rơi vào bảng đấu dễ và khả năng nhất bảng rất cao, vô tình tạo nên áp lực cho Tây Ban Nha. "Bò tót" rơi vào bảng H cùng với ba đội tuyển khác là Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay.

Argentina rơi vào bảng đấu dễ ở World Cup 2026.

Theo phân nhánh đấu, đội nhì bảng H sẽ đụng độ đội nhất bảng J ngay vòng 32 đội. Vì thế nếu không muốn sớm gặp Argentina, Tây Ban Nha cần phải có được vị trí nhất bảng.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha cũng nằm ở bảng đấu được xem là nhẹ nhàng với những cái tên Uzbekistan, Colombia và đội thắng play-off liên lục địa (CHDC Congo, Jamaica hoặc New Caledonia).

Trong số ba đội bóng này, Uruguay được xem là thử thách lớn nhất mà Cristiano Ronaldo phải đối mặt tại vòng bảng.

Brazil và không được phép chủ quan

Brazil và Đức, hai đội bóng giàu thành tích tại World Cup chắc chắn không được phép chủ quan trên hành trình của mình, dù rơi vào bảng đấu không quá khó.

Brazil nằm ở bảng C cùng với các đội tuyển Maroc, Haiti và Scotland. Brazil được đánh giá cao hơn so với các đối thủ của mình. Tuy nhiên, họ vẫn phải dè chừng khi với Maroc - đội bóng đã giành vị trí thứ tư tại World Cup 2022.

Trong khi đó, dàn cầu thủ châu Âu đến từ Scotland cũng luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm rình rập đối với Brazil.

Đội tuyển Đức cũng không được phép chủ quan khi rơi vào bảng E với sự góp mặt của Bờ Biển Ngà, Ecuador và Curacao.

Bờ Biển Ngà và Ecuador luôn biết cách để tạo bất ngờ với các đối thủ của mình. Trong khi đó, Curacao chắc chắn sẽ thi đấu với tinh thần quyết chiến trong lần đầu tham dự.

Theo lịch thi đấu, World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6/2026-19/7/2026. Trận mở màn sẽ là cuộc chạm trán giữa Mexico và Nam Phi trên sân vận động Azteca.

World Cup 2026 có 48 đội được chia vào 12 bảng đấu. Hai đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt sẽ giành quyền vào vòng knock-out 32 đội.

Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 Bảng A: Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, đội thắng play-off nhánh D vòng loại châu Âu (Đan Mạch/Bắc Macedonia, Séc/CH Ireland). Bảng B: Canada, đội thắng play-off nhánh A vòng loại châu Âu (Italy/Bắc Ireland/Wales/Bosnia), Qatar, Thụy Sĩ. Bảng C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland. Bảng D: Mỹ, Australia, Paraguay, đội thắng play-off nhánh C vòng loại châu Âu (Thổ Nhĩ Kỳ/Romania/Slovakia/ Kosovo). Bảng E: Đức, Curacao, Bờ Biển Ngà, Ecuador. Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, đội thắng play-off nhánh B vòng loại châu Âu (Ukraine/Thụy Điển/ Ba Lan/Albania), Tunisia. Bảng G: Bỉ, Ai Cập, Iran, New Zealand. Bảng H: Tây Ban Nha, Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay. Bảng I: Pháp, Senegal, Na Uy, đội thắng play-off liên lục địa (Iraq/Bolivia/Suriname). Bảng J: Argentina, Algeria, Áo, Jordan. Bảng K: Bồ Đào Nha, đội thắng play-off liên lục địa (CHDC Congo/Jamaica/New Caledonia), Uzbekistan, Colombia. Bảng L: Anh, Croatia, Ghana, Panama