Điểm mặt 16 anh tài giành quyền tham dự Vòng Chung kết U17 châu Á 2026

Đánh bại U17 Malaysia 4-0, U17 Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào Vòng Chung kết U17 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, ghi 30 bàn và không thủng lưới lần nào.

Toàn thắng cả 5 trận ở giai đoạn vòng loại, Đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Cristiano Roland chính thức giành quyền tham dự Vòng Chung kết U17 châu Á 2026 (tổ chức tại Saudi Arabia, từ ngày 7/5 đến 24/5/2026).

Đây cũng là lần thứ 2 trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á. Ở lần đầu tham dự với tư cách chủ nhà, U17 Việt Nam đã vào đến bán kết và giành vị trí thứ tư chung cuộc.

Với kết quả toàn thắng và ghi 30 bàn, thành tích của U17 Việt Nam chỉ đứng sau U17 Trung Quốc ở vòng loại. U17 Trung Quốc cũng đã thắng cả 5 trận, ghi đến 42 bàn thắng và không thủng lưới lần nào.

Theo thể thức mới, 8 đội tuyển lọt vào tứ kết giải U17 châu Á kỳ trước sẽ nghiễm nhiên giành vé dự vòng chung kết năm sau, bên cạnh suất dành cho đội chủ nhà Saudi Arabia.

Những đội còn lại phải bước vào vòng loại và được chia thành 7 bảng, mỗi bảng chỉ chọn duy nhất đội đứng đầu để góp mặt tại Vòng Chung kết U17 châu Á 2026.

Danh sách các đội vào Vòng Chung kết U17 châu Á 2026 được xác định gồm: Việt Nam, Saudi Arabia (chủ nhà), Indonesia, Nhật Bản, Triều Tiên, Qatar, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE, Uzbekistan, Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Yemen, Australia, Ấn Độ./.

