Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Philippines: "Tăng tốc" vào chung kết SEA Games 33

Chiều 15/12, đội tuyển U22 Việt Nam bước vào trận bán kết môn Bóng đá Nam tại SEA Games 33, đối đầu với "hiện tượng" của kỳ Đại hội lần này là U22 Philippines - đội đã xuất sắc đứng đầu bảng C với 2 trận thắng và tiễn nhà đương kim vô địch Indonesia về nước ngay từ vòng bảng.

"Ẩn số" Philippines

Gần 5 tháng kể từ màn so tài ở trận bán kết Giải U23 Đông Nam Á 2025, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik một lần nữa đụng độ với Philippines trong một trận bán kết ở giải đấu cấp khu vực.

So với lần chạm trán gần nhất, cả hai đội đều đang thể hiện những tiến bộ đáng kể. Trong khi U22 Việt Nam duy trì phong độ của đội tuyển trẻ hàng đầu khu vực, thì U22 Philippines một lần nữa gây ấn tượng với khả năng phòng ngự hiệu quả (là đội duy nhất chưa để thủng lưới sau 2 trận). Đây là nền tảng đưa đội bóng của huấn luyện viên Garrath McPherson vượt qua Myanmar và cả đương kim vô địch Indonesia để góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất.

Một trong những "vũ khí" tiếp tục được U22 Philippines mài giũa sắc bén ở kỳ giải này là những cú ném biên cực mạnh - miếng đánh từng khiến đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik phải nhận bàn thua ở Giải U23 Đông Nam Á 2025 vừa qua.

Chiến tích lần đầu góp mặt ở bán kết môn Bóng đá Nam tại một kỳ SEA Games của U22 Philippines năm nay mang dấu ấn của "dàn sao" đang thi đấu tại nước ngoài như tiền vệ cánh Alex Monis (giải hạng 3 của Mỹ), tiền đạo Otu Banatao (Mỹ) hay tiền vệ Dylan Demuynck (giải hạng 2 của Bỉ)... kết hợp cùng những tuyển thủ quốc gia như thủ quân Sandro Reyes, Santiago Rublico hay Javier Mariona...

Lực lượng của U22 Philippines gồm nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. (Ảnh: pff)

Tuy nhiên, lực lượng đang thi đấu ở nước ngoài chiếm phần lớn đội hình (12/23 cầu thủ) cũng đồng thời là một trong những điểm hạn chế của U22 Philippines. Những cầu thủ này có nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau để tạo độ "nhuyễn" trong lối chơi.

Điều này phần nào đã được thể hiện trong trận gặp U22 Indonesia ở vòng bảng, khi đội bóng của huấn luyện viên Garrath McPherson có nhiều tình huống lúng túng trong phối hợp phòng ngự và chỉ thoát thua khi các chân sút đối phương vô duyên trước khung thành.

Tốc độ là chìa khóa?

So với U22 Philippines, tính gắn kết trong lối chơi là lợi thế của các cầu thủ U22 Việt Nam - đội ngũ đã cùng "thuyền trưởng" Kim Sang-sik trải qua nhiều chiến dịch lớn nhỏ trong suốt năm 2025.

Dù vậy, đội bóng trẻ của thầy Kim vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện ở kỳ SEA Games này. Đầu tiên ở khả năng phòng ngự, bàn thua từ pha đá phạt góc ở trận mở màn gặp U22 Lào sẽ là lời cảnh tỉnh cho trung vệ Lý Đức và các đồng đội, đặc biệt trước đối thủ mạnh ở tình huống cố định như U22 Philippines.

Trên hàng công, khả năng tận dụng cơ hội vẫn là một hạn chế lớn với các chân sút của "Binh đoàn Rồng Vàng." Ngoại trừ Đình Bắc, những tiền đạo còn lại của U22 Việt Nam chưa tìm được phương án "mở khóa" hàng thủ đối phương. Ở khía cạnh sáng tạo, những cầu thủ được kỳ vọng tạo đột biến như Khuất Văn Khang, Lê Viktor... chưa để lại nhiều dấu ấn.

Hàng công U22 Việt Nam đang phụ thuộc nhiều vào Đình Bắc. (Ảnh: TTXVN)

Nhận định về lối chơi của U22 Việt Nam, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng để giành lợi thế trước đối thủ Philippines trong trận bán kết, huấn luyện viên Kim Sang-sik cần yêu cầu các học trò đẩy nhanh tốc độ xử lý trong các pha phối hợp, nhằm làm rối loạn hàng phòng ngự của đối phương.

"Nếu có thể tăng tốc độ và buộc các cầu thủ Philippines cuốn theo những pha phối hợp, khoảng trống có thể mở ra và chúng ta sẽ tìm thấy cơ hội trừng phạt đối thủ," chuyên gia Phan Anh Tú phân tích.

Bên cạnh đó, chuyên gia Phan Anh Tú cũng cho rằng khả năng đưa ra những quyết định thay đổi người hợp lý của huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể là "chìa khóa" giúp U22 Việt Nam giành lợi thế ở cuộc đấu cân sức tại vòng loại trực tiếp này.

Ở lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tại Giải U23 Đông Nam Á 2025, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik dù bị đối thủ dẫn trước nhưng sau cùng vẫn có được thắng lợi chung cuộc nhờ một pha treo bóng bổng của Đình Bắc. Một tình huống tương tự có thể được thầy Kim và các học trò tái hiện ở trận đấu sắp tới, qua đó tiến gần hơn đến mục tiêu "săn Vàng" ở kỳ Đại hội lần này./.

Lịch thi đấu vòng bán kết môn Bóng đá Nam SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

Họp báo trước trận bán kết SEA Games: HLV Kim Sang-sik quyết tâm giành chiến thắng Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết ông hài lòng với hành trình của U22 Việt Nam tại vòng bảng đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của "Binh đoàn Rồng Vàng" sẽ không dừng lại ở vòng bán kết.