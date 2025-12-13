HLV Mai Đức Chung nói gì trước trận gặp Indonesia ở bán kết SEA Games 33?

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ huy chương Vàng bằng trận gặp Indonesia ở bán kết bóng đá nữ SEA Games 33.

Trận bán kết giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra vào lúc 16 giờ chiều 14/12 trên sân IPE Chonburi.

Với phong độ hiện tại, "các nữ chiến binh Sao vàng" đang là những người được đánh giá cao hơn so với đội bóng đến từ xứ vạn đảo bất chấp việc đội bóng này đang có tiến bộ nhanh.

"Chúng tôi gặp Indonesia ở bán kết, đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu hay," Huấn luyện viên Mai Đức Chung nói về trận đấu sắp tới giữa hai đội.

Ông cũng đánh giá cao khi cho rằng Indonesia đang có những tiến bộ và có nhiều sự thay đổi so với cuộc chạm trán gần đây giữa hai đội, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Ông Chung nói: "Indonesia là đội bóng tiến bộ nhanh, so với đội mà chúng tôi từng gặp tại AFF Cup ở Hải Phòng thì có nhiều thay đổi. Đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch đã mang lại nguồn năng lượng mới cho họ. Đây là sự tiến bộ tốt mà chúng tôi sẽ cẩn trọng. Tôi đánh giá cao đối thủ và sẽ tập trung tốt nhất cho trận này."

"Tôi biết Indonesia có các cầu thủ nhập tịch. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu đối thủ và sẽ có đối sách để đối phó với những cầu thủ to cao. Chúng tôi sẽ áp sát, phát huy hết tính năng tốt nhất để thi đấu với trạng thái tốt nhất."

Đánh giá cao đối thủ song ông Mai Đức Chung khẳng định: "Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu hết sức để giành thành tích tốt nhất, đáp lại sự ủng hộ của khán giả."

Cũng tại buổi họp báo, tiền đạo Phạm Hải Yến cho biết cô và các đồng đội đã sẵn sàng. Cô nói: “Tôi và các đồng đội luôn sẵn sàng, tự tin và đoàn kết khi vào sân. Hy vọng có thể tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả."

"Chúng tôi là một tập thể đã gắn bó lâu năm, nên tất cả sẽ biết cách phát huy sự gắn kết đó, cố gắng đoàn kết để chiến thắng," Hải Yến nhấn mạnh.

Bên kia chiến tuyến, Huấn luyện viên Akira Higashiyama của Indonesia cho biết Indonesia sẽ thi đấu nỗ lực và quyết tâm để làm nên lịch sử.

"Chúng tôi ở đây để làm nên lịch sử. Đây là lần đầu tiên Đội tuyển nữ Indonesia có mặt trong tốp 4 đội mạnh nhất ở SEA Games," ông Akira Higashiyama cho biết.

Đánh giá về tuyển nữ Việt Nam, ông Akira Higashiyama nói: "Việt Nam là đối thủ rất mạnh, họ nhiều lần vô địch SEA Games và là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Chúng tôi sẽ cố gắng để chơi tốt trong trận ngày mai và giành chiến thắng."

Trước đó, ở vòng bảng, Đội tuyển nữ Việt Nam dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sau thất bại trước đội tuyển Philippines và đối mặt nguy cơ bị loại.

Tuy nhiên, thầy trò ông Mai Đức Chung đã khẳng định đẳng cấp của mình bằng chiến thắng quan trọng trước Myanmar ở lượt cuối, qua đó thẳng tiến bán kết ở ngôi đầu bảng B.

Trong khi đó, Indonesia không được đánh giá cao song lại gây bất ngờ với chiến thắng quan trọng 3-1 trước Singapore để lần đầu góp mặt ở bán kết bóng đá nữ SEA Games./.

