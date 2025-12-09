SEA Games 33: U22 Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước U22 Malaysia

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Thái Lan, U22 Việt Nam thể hiện quyết tâm rất cao trước khi đối mặt với U22 Malaysia trong trận đấu quyết định đến ngôi đầu bảng B.



Trong buổi tập chiều 9/12, Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã rút ngắn thời gian khởi động và nhanh chóng yêu cầu các học trò bước vào các bài tập chuyền một chạm, di chuyển nhanh và thoát pressing.

Chỉ sau hơn 10 phút, chiến lược gia người Hàn Quốc yêu cầu các học trò thực hiện các bài tập đối kháng trên nửa mặt sân. Thời tiết mát mẻ tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ U22 Việt Nam có thể đẩy cao khối lượng và cường độ tập luyện. Tất cả đều thể hiện sự tập trung và nghiêm túc trên sân tập, cũng như quyết tâm đánh bại đối thủ trực tiếp ở bảng đấu.



"Hôm qua, tôi cùng các đồng đội có xem trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Philippines. Cả đội hướng tới trận đấu với U22 Malaysia với mục tiêu giành chiến thắng, không phải là một kết quả hòa. Để đánh bại U22 Malaysia, điều đầu tiên chính là quyết tâm, tinh thần và thái độ. Khi không có thái độ tốt sẽ không có sự đoàn kết. Trong những ngày qua, cả đội đã thể hiện được sự đoàn kết rất cao và ban huấn luyện đặt mục tiêu giành chiến thắng trước đối thủ,” tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường khẳng định.



Đây là lần đầu tiên Quốc Cường nằm trong danh sách thi đấu ở một giải đấu trẻ chính thức. Tiền vệ sinh năm 2004 được gọi lên thay thế cho tiền vệ Nguyễn Văn Trường gặp chấn thương vào thời điểm Huấn luyện viên Kim Sang Sik chốt danh sách cầu thủ tham dự SEA Games 33.

Tiền vệ này cũng chính là em họ của tiền đạo nổi tiếng Nguyễn Công Phượng. Anh hiện đang chơi cho Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tham dự giải vô địch quốc gia V-League 2025-2026.

“Đây là điều tự hào của tôi và gia đình, được lên đội tuyển U22 Việt Nam là vinh dự lớn. Anh Phượng luôn động viên, chỉ ra những thiếu sót và lỗi để tôi giúp tôi cải thiện chuyên môn. Kì vọng của tôi là tập luyện và thi đấu tốt khi có cơ hội được ra sân và cùng các đồng đội giành huy chương Vàng tại SEA Games 33,” Quốc Cường chia sẻ.



Hiện tại ở bảng B, U22 Việt Nam đang đứng thứ hai, dù có cùng 3 điểm như U22 Malaysia nhưng xếp sau do kém về hiệu số bàn thắng bại. Chỉ cần không để thua U22 Malaysia ở lượt trận cuối cùng vào ngày 11/12 , tuyển U22 Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp.



Tuy nhiên, thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng để đứng đầu bảng B và tránh phải đối mặt với U22 Thái Lan ở bán kết, trong trường hợp đội chủ nhà đứng đầu bảng A. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia diễn ra vào lúc 16h00 ngày 11/12 trên sân vận động Rajamangala ở thủ đô Bangkok./.

