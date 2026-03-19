"Phù thủy" Kim Sang-sik và chuỗi 15 trận bất bại cùng đội tuyển Việt Nam

Với việc Malaysia bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam ở Vòng loại Asian Cup 2027, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thiết lập chuỗi 15 trận bất bại liên tiếp cùng "Những Chiến binh Sao Vàng."

Theo thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 ở các trận gặp Nepal và Việt Nam tại Vòng loại Asian Cup 2027, do vi phạm quy định về tư cách cầu thủ.

Quyết định này đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam được tính thêm 1 chiến thắng, qua đó giúp huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik kéo dài thành tích bất bại lên con số 15 trận.

Chuỗi trận bất bại của thầy Kim cùng các học trò kéo dài từ cuối năm 2024 đến hết năm 2025, bắt đầu từ trận giao hữu với đội tuyển Ấn Độ (hòa 1-1) vào ngày 12/10/2024, và gần nhất là chiến thắng 2-0 trên sân của Đội tuyển Lào ở lượt về Vòng loại Asian Cup 2027, ngày 18/11/2025.

Thành tích của chiến lược gia Hàn Quốc được trải dài qua 8 trận tại ASEAN Cup 2024 (AFF Cup), 5 trận ở chiến dịch Vòng loại Asian Cup 2027 và 2 trận giao hữu quốc tế, với tổng cộng 13 chiến thắng và chỉ 2 trận hòa.

Bên cạnh dấu ấn ở đội tuyển quốc gia, thầy Kim cũng thể hiện sự mát tay với cấp độ trẻ khi cùng đội tuyển U23 Việt Nam tạo nên chuỗi 15 chiến thắng liên tiếp ở các giải đấu chính thức, bắt đầu từ Giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia tháng 7/2025, và nối dài đến chiến thắng 3-2 trước U23 UAE tại tứ kết Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Ở dịp FIFA Days tháng 3/2026, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu với Bangladesh (giao hữu, ngày 26/3) và Malaysia (lượt về Vòng loại Asian Cup 2027, ngày 31/3). Đây là cơ hội để thầy Kim tiếp tục thể hiện tài cầm quân và nối dài chuỗi trận ấn tượng, tiến sát đến kỷ lục 18 trận bất bại của huấn luyện viên Park Hang-seo trong giai đoạn 2016–2018./.

Bài đăng trên trang chủ FIFA về kỷ lục bất bại của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo giai đoạn 2016-2018. (Ảnh: VFF)

