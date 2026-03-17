Danh sách đội tuyển Việt Nam: Chào đón Hoàng Hên, chờ đợi Patrik Lê Giang

Chiều 17/3, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik công bố danh sách 23 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho dịp FIFA Days tháng 3/2026.

Gương mặt đáng chú ý nhất trong bản danh sách lần này là trường hợp của tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) - cầu thủ này đã chính thức trở thành công dân Việt Nam từ tháng 10/2025.

Đỗ Hoàng Hên gia nhập bóng đá Việt Nam từ năm 2021 trong màu áo câu lạc bộ Bình Định, đến nay đã có hơn 5 năm thi đấu và tích lũy nhiều kinh nghiệm tại đấu trường V-League. Tiền vệ sinh năm 1994 được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong màu áo đội tuyển quốc gia nhờ nền tảng kỹ thuật cá nhân ấn tượng cùng sự sáng tạo trong những phương án tấn công.

Bên cạnh Đỗ Hoàng Hên, những cầu thủ nhập tịch khác đã khẳng định được vị trí ở những đợt tập trung trước như Nguyễn Xuân Son hay Cao Pendant Quang Vinh tiếp tục góp mặt.

Với trường hợp của thủ môn Patrik Lê Giang, cầu thủ mới hoàn tất thủ tục nhập tịch này hiện đang trong quá trình xem xét từ phía các Liên đoàn bóng đá quốc gia và FIFA về các điều kiện cần thiết để có thể chuyển đổi liên đoàn đại diện và thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang (giữa) đang chờ hoàn tất thủ tục chuyển đổi liên đoàn đại diện.

Trong danh sách tập trung lần này, bên cạnh những gương mặt đã tạo nên bộ khung ổn định như Duy Mạnh, Quang Hải, Hoàng Đức..., huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng trao cơ hội trở lại cho những "cựu binh" như bộ đôi Văn Hậu và Đình Trọng.

Lần gần nhất Văn Hậu khoác áo đội tuyển là vào tháng 6/2023, trong trận giao hữu với Syria, trong khi Đình Trọng đã vắng mặt từ tháng 9/2022, ở trận giao hữu với Singapore. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai được triệu tập dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Đình Trọng đang duy trì phong độ ổn định trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội, thi đấu thường xuyên và phần nào gợi lại hình ảnh của một "trung vệ săn Tây" góp phần giúp đại diện Thủ đô xây chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng V-League.

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu dù mới tái xuất chưa lâu nhưng đã nhanh chóng để lại dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo chỉ sau 4 trận gần nhất, cho thấy quyết tâm lấy lại phong độ của một trong những hậu vệ hàng đầu Việt Nam.

Thầy Kim cũng tạo điều kiện cho một số cầu thủ U23 Việt Nam lên tuyển ở đợt tập trung lần này, gồm thủ môn Trung Kiên, hậu vệ Nhật Minh và tiền vệ Khuất Văn Khang.

Với Lý Đức và Đình Bắc, bộ đôi này đang chấp hành án phạt thẻ của AFC tại Vòng chung kết U23 châu Á vừa qua nên không góp mặt trong đợt tập trung lần này.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 21/3. Nhóm cầu thủ tham dự các trận tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26 và trận đấu bù vòng 13 V-League 2025/26 sẽ lên tập trung muộn hơn.

Trong dịp FIFA Days lần này, đội tuyển sẽ có trận giao hữu quốc tế với Bangladesh vào 19 giờ ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), trước khi di chuyển tới Ninh Bình để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 trong khuôn khổ Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) có 7 cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu trong trận thắng Đội tuyển Việt Nam 4-0 tại Vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027.

Dù vậy, trận đấu với Malaysia chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục khi ở thông báo mới nhất của AFC, đội tuyển này đã bị xử thua ở hai trận đấu đã diễn ra, gồm trận gặp Nepal ngày 25/3/2025 và trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025, do sử dụng các cầu thủ nhập tịch trái phép.

Với việc án phạt điều chỉnh kết quả kéo theo sự thay đổi về điểm số tại bảng F, đội tuyển Việt Nam đã sớm giành quyền vào Vòng chung kết Asian Cup 2027 với vị trí dẫn đầu bảng F mà không phụ thuộc vào kết quả lượt trận cuối.

Trận đấu vào ngày 31/3 tới đây vì thế trận đấu sẽ chỉ còn mang ý nghĩa về điểm số tích lũy trên bảng xếp hạng FIFA, đồng thời duy trì phong độ cho các tuyển thủ để chuẩn bị cho hành trình tại Vòng chung kết Asian Cup 2027./.

Malaysia chính thức bị xử thua, Đội tuyển Việt Nam giành vé dự Asian Cup Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã thông báo về việc đội nhà bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.