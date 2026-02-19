Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

U23 Việt Nam gây "sốt" châu Á: Những ngôi sao trẻ nâng tầm vị thế cả nền bóng đá

Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc trong khu vực với hàng loạt thành tích đáng nhớ. Trong thành công ấy, những người trẻ đang nổi lên như một nhân tố giúp nâng tầm vị thế bóng đá Việt.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus

Bóng đá châu Á từ lâu vốn được vận hành theo một trật tự gần như bất biến. Ở trung tâm là những nền bóng đá lớn với tiềm lực tài chính mạnh, hệ thống đào tạo bài bản và bề dày thành tích kéo dài hàng chục năm. Xung quanh họ là phần còn lại, những đội tuyển thường được nhắc tới như kẻ lót đường, hoặc cao hơn một chút là những “ẩn số” có thể gây khó khăn trong một vài trận đấu đơn lẻ.

Trong nhiều năm, bóng đá Việt Nam nằm ở ranh giới mong manh ấy: đủ tiến bộ để không bị xem thường, nhưng chưa bao giờ được xếp vào nhóm có khả năng thách thức trật tự./.

(Vietnam+)
#U23 #U23 Việt Nam #U23 châu Á #Kim Sang Sik #HLV Kim Sang Sik #HLV Kim Sang-sik #Ông Kim Sang-sik #Huấn luyện viên Kim Sang-sik #Huấn luyện viên Kim Sang Sik #tiền đạo Đình Bắc #Đình Bắc #Nguyễn Đình Bắc