Triều Tiên hoàn thành dự án nhà ở quy mô lớn

Ngày 17/2, Triều Tiên thông báo đã hoàn tất dự án nhà ở quy mô lớn, được đánh giá là mang tính bước ngoặt với việc xây dựng 50.000 căn hộ ở Bình Nhưỡng trước thềm đại hội đảng diễn ra trong tháng này.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết: “Việc xây dựng 50.000 căn hộ ở Bình Nhưỡng - được thực hiện như một nhiệm vụ ưu tiên của Đại hội đảng lần thứ VIII lịch sử của Đảng Lao động Triều Tiên - đã được hoàn thành thắng lợi, trở thành một thành công mang tính bước ngoặt trong kỷ nguyên mới của sự phục hưng toàn diện quốc gia.”

Đây là dự án trọng điểm của Triều Tiên, được công bố tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên năm 2021 nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhà ở và nâng cao điều kiện sống của người dân.

Theo dự án này, tổng cộng 40.000 căn hộ đã được xây dựng tại các quận Songsin và Songhwa của Bình Nhưỡng vào năm 2022 và tại quận Hwasong từ năm 2023 đến năm 2025, với 10.000 căn hộ còn lại vừa được hoàn thành gần đây./.