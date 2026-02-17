Hương vị bánh mỳ Việt tại Hong Kong

Bánh mỳ từ lâu đã là món ăn quen thuộc trong thực đơn của các nhà hàng Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc), “sánh vai” cùng những cái tên nổi tiếng khác như phở, bún hay nem cuốn.

Món ăn này ngày càng được người dân sở tại biết đến rộng rãi, nhất là sau khi họ có dịp đi du lịch và thưởng thức ẩm thực bản địa tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cùng nhiều danh thắng khác của Việt Nam.

Xuất phát từ tình yêu mãnh liệt dành cho món bánh truyền thống quê nhà, nhiều người Việt sinh sống tại Hong Kong đã mở các tiệm chuyên bán bánh mỳ với mong muốn mang hương vị nguyên bản đến với thực khách phương xa.

Những cửa tiệm này không chỉ quảng bá văn hóa ẩm thực mà còn tạo thêm việc làm cho cả người Việt Nam sinh sống tại Hong Kong, lẫn người dân địa phương.

Vào giờ nghỉ trưa tại các khu vực tập trung nhiều văn phòng như khu Central tại trung tâm Hong Kong, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh dòng người xếp hàng dài chờ mua bánh mỳ Việt Nam.

Với đặc điểm là món ăn nhanh, tiện lợi và tiết kiệm thời gian, bánh mì đã trở thành lựa chọn ưu tiên của giới nhân viên văn phòng Hong Kong vốn có quỹ thời gian nghỉ trưa ít ỏi.

Chị Kiki Phụng, một người Việt đã gắn bó với Hong Kong gần 20 năm và nổi tiếng với những thước phim về du lịch, ẩm thực, đã mở tiệm “Bánh mỳ Nếm” để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Với hai cơ sở tại Wanchai và Central chủ yếu phục vụ khách mang đi, chị Kiki Phụng chia sẻ mong muốn làm ra những chiếc bánh đúng chất “Sài Gòn” (tên gọi cũ của Thành phố Hồ Chí Minh) để người dân nơi đây cảm nhận rõ nét hơn về tinh hoa ẩm thực Việt.

Chị Kiki Phụng kể lại, trong giai đoạn dịch COVID-19 không thể đi lại giữa Việt Nam và Hong Kong, chị đã thử tự làm bánh mỳ nhiều lần, nhưng vẫn không sao tìm được đúng hương vị chuẩn quê nhà.

Ngay sau khi dịch bệnh qua đi, chị đã dành suốt 6 tháng đi lại giữa hai nơi để học cách làm bánh bài bản. Từ khi khai trương vào năm 2023, “Bánh mỳ Nếm” nhanh chóng trở thành một điểm đến thu hút đông đảo thực khách.

Thậm chí, không ít diễn viên nổi tiếng của Hong Kong cũng tìm đến cửa hàng để được thưởng thức hương vị bánh mì Việt Nam.

Dựa trên nội dung đặt hàng của khách, chị Kiki Phụng cho biết các loại bánh mỳ được yêu thích nhất hiện nay là loại bánh mỳ nhân thập cẩm, bánh mỳ thịt kho da giòn, bánh mì gà nướng và bánh mì nem nướng.

Tiệm của chị có tới 10 loại bánh mỳ nhân khác nhau, giá dao động từ 72-80 HKD (khoảng 250.000-280.000 đồng)/chiếc. Bánh mỳ ở đây ghi điểm nhờ lớp vỏ giòn xốp, phần nhân đầy đặn và đặc biệt là hương vị thơm ngon đặc trưng của pate.

Chị Kiki Phụng cho biết pate của tiệm được nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam. Đây chính là nguyên liệu "linh hồn" làm nên thương hiệu của tiệm. Chị nhấn mạnh quan điểm kinh doanh của tiệm là trước mắt chỉ tập trung làm duy nhất món bánh mỳ và kiên trì làm cho thật xuất sắc.

Với lợi thế nói thành thạo tiếng Quảng Đông, chị dễ dàng quảng bá và giải thích cặn kẽ để người dân Hong Kong hiểu và yêu thích món ăn này hơn. Cửa hàng của chị cũng tạo công việc cho một số người Việt Nam định cư tại Hong Kong. Chính họ là những người "giữ lửa" cho thương hiệu, giúp khách hàng mỗi khi đến mua đều cảm thấy gần gũi như đang đứng tại Việt Nam.

Câu chuyện về những ổ bánh mỳ tại Hong Kong đã góp thêm một mảng màu rực rỡ và ấm áp vào bức tranh ẩm thực đa dạng của vùng đất này, đồng thời viết tiếp hành trình lan tỏa giá trị văn hóa của người Việt Nam nơi xứ người./.

