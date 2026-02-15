Người Việt tại Bali gìn giữ văn hóa Tết truyền thống của dân tộc

Trong không khí ấm cúng và thân tình, nhiều gia đình người Việt đang sinh sống, làm việc tại Bali cùng quây quần bên nhau; gạo nếp, đỗ xanh, thịt mỡ, gợi nhắc hương vị quê nhà nơi xứ người.

Giữa hòn đảo Bali đầy nắng gió của Indonesia, ngày 27 Tết, cộng đồng người Việt đã cùng nhau tìm về những giá trị thân thuộc của Tết xưa : gói bánh chưng.

Gần 20 năm sống ở Bali, Indonesia, chị Hạnh đã mở rộng không gian căn nhà của mình làm nơi sum họp cho cộng đồng người Việt.

Trong không khí đầm ấm, quây quần, hương Tết đang lan tỏa. Bao hối hả bộn bề thường nhật nơi xứ người đều nhường lại cho những khoảnh khắc êm đềm, ấm áp và tràn ngập tình thân của những người con xa Tổ quốc./.