Xuân Bính Ngọ 2026: Gìn giữ truyền thống Tết Việt nơi xa xứ

Ngày 9/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, với sự tham dự của hơn 200 người, gồm đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Bắc Kinh, Hà Bắc, Thiên Tân, Hà Nam, Sơn Đông, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã thông tin tới bà con cộng đồng về những thành tựu phát triển toàn diện của đất nước trong năm 2025.

Nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa được tổ chức thành công tốt đẹp, Đại sứ khẳng định đây là kỳ Đại hội mang tính bước ngoặt, định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

Đại sứ ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc đối với quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội.

Về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết năm 2025 là một năm rất đặc biệt khi hai nước cùng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và triển khai Năm giao lưu nhân văn với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Quan hệ hai nước tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực, ổn định và bền vững, với tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư giữ vai trò trụ cột, giao lưu nhân dân ngày càng sâu rộng, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình và Phu nhân tặng quà cho đại diện kiều bào Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình Xuân Quê hương, Đại sứ khẳng định đây là hoạt động được Đại sứ quán duy trì tổ chức hàng năm, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các cơ quan đại diện đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tăng cường sự gắn bó giữa Đại sứ quán và bà con kiều bào, cũng như thắt chặt sợi dây kết nối giữa cộng đồng người Việt tại Trung Quốc với nhân dân trong nước trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại sứ cho biết trong thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc luôn coi công tác cộng đồng, bảo hộ công dân và lãnh sự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại nhằm hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam, giúp đỡ, động viên bà con ổn định cuộc sống, tuân thủ pháp luật, hội nhập tốt với xã hội sở tại, đoàn kết và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Đại sứ Phạm Thanh Bình ghi nhận tinh thần tương thân tương ái của bà con khi đã chủ động, kịp thời đóng góp ủng hộ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trong năm qua.

Đại sứ quán luôn mong muốn cộng đồng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với Đại sứ quán làm vai trò cầu nối, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ngày càng tốt đẹp.

Trong không khí đầm ấm, phấn khởi của buổi gặp mặt, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc bày tỏ niềm vui, sự xúc động khi được tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026; khẳng định niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai phát triển phồn vinh của đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc; đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho sự phát triển của quê hương, cũng như xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc ngày càng vững mạnh, đoàn kết và hội nhập./.

