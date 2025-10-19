Hòa chung không khí kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2025) và chào đón tân sinh viên năm học 2025-2026, ngày 18/10, Hội Lưu học sinh Việt Nam tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tổ chức trọng thể chương trình “Lễ hội Văn hóa Việt Nam - Sắc màu Quê hương."

Lễ hội là hoạt động văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần tôn vinh nét đẹp, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng du học sinh và kiều bào tại Trung Quốc, hướng về quê hương với niềm tự hào dân tộc.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là Cuộc thi “ Duyên dáng Áo dài Việt Nam," thu hút sự tham gia của đông đảo du học sinh đến từ các trường đại học tại Vân Nam.

Trong tà áo dài truyền thống, các thí sinh không chỉ thể hiện vẻ đẹp dịu dàng, tự tin mà còn lan tỏa tình yêu quê hương, khát vọng hội nhập và vươn mình của thế hệ trẻ Việt Nam nơi xứ người.

Bên cạnh đó, lễ hội còn là dịp chào đón các tân sinh viên Việt Nam mới nhập học, tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các thế hệ lưu học sinh. Qua đó góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại Vân Nam ngày càng gắn bó, đoàn kết và phát triển, đồng thời giữ gìn, quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam trên đất bạn./.

Áo dài tỏa sắc giữa Prague trong chương trình thời trang-nghệ thuật đặc biệt Lấy cảm hứng từ Hà Nội mùa Thu và sắc hoa Hà thành, chương trình thời trang-nghệ thuật đặc biệt "Thu trong nỗi nhớ” giới thiệu các bộ sưu tập áo dài đặc sắc của nhà thiết kế Lan Hương.