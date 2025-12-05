Kiều bào Canada đề cao vai trò của ngoại giao nhân dân, văn hóa giáo dục

Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV đang nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có kiều bào tại Canada.

Mới đây, Hội đồng Văn hóa Giáo dục Canada-Việt Nam (CVCEC) đã tổ chức buổi tọa đàm thống nhất các nội dung đóng góp cho Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng.

Các ý kiến đóng góp chủ yếu tập trung vào vấn đề đối ngoại nhân dân, trao đổi văn hóa và giáo dục, cũng như hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Bản góp ý CVCEC gửi tới các cấp có thẩm quyền nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng tầm đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa và giáo dục. Đây được coi là trụ cột trong sức mạnh mềm của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, Giám đốc sáng lập CVCEC Phan Thị Quỳnh Trang cho biết rằng ngoại nhân dân, văn hóa, giáo dục là trụ cột sức mạnh mềm của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giám đốc Quỳnh Trang khẳng định đó là kênh giúp mở rộng quan hệ quốc tế, lan tỏa bản sắc Việt Nam, huy động trí thức kiều bào và tạo sự đồng thuận quốc tế cho mục tiêu phát triển đến năm 2035, tầm nhìn 2045.

CVCEC cũng đề xuất việc xây dựng Chương trình quốc gia về ngoại giao kiều bào trí thức nhằm huy động nguồn lực chuyên gia người Việt ở nước ngoài đóng góp cho hoạch định chính sách, nghiên cứu giáo dục và giao lưu văn hóa.

Theo bà Trang, cộng đồng chuyên gia, trí thức và doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược, nhưng chưa được huy động một cách bài bản. Một chương trình quốc gia sẽ giúp cho việc kết nối trí thức và công nghệ, tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục và đóng góp cho hoạch định chính sách.

Hiện nay, Hội đồng này đang triển khai nhiều mô hình thành công tại Canada, như phối hợp với Sở Giáo dục thành phố Toronto mở rộng chương trình tiếng dạy Việt; liên kết với các trường đại học trong việc đào tạo giáo viên; tổ chức Lễ thượng cờ Ngày 2/9 và các chương trình văn hóa, học thuật quy mô quốc tế.

Kết quả này chứng minh mô hình ngoại giao trí thức, ngoại giao văn hóa hoàn toàn có thể nhân rộng trong các cộng đồng người Việt Nam trên thế giới.



CVCEC còn mạnh dạn đề xuất thí điểm Trung tâm Văn hóa Giáo dục Việt Nam tại Bắc Mỹ nhằm tập trung các hoạt động văn hóa, giao lưu học thuật, đồng thời tăng cường sự hiện diện của Việt Nam trong không gian rộng lớn này.

Bà Trang cho rằng Bắc Mỹ có cộng đồng người Việt rất lớn và nhu cầu gìn giữ văn hóa mạnh mẽ. Đây sẽ là trung tâm giao lưu học thuật, giáo dục quốc tế và giúp tập trung hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục tiếng Việt, tạo biểu tượng đại diện cho Việt Nam, cũng như tăng hiện diện của quốc gia tại khu vực này./.

Hơn 527.700 ý kiến của hệ thống MTTQ Việt Nam góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội Nhìn chung, cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân phấn khởi, nhất trí và đánh giá cao dự thảo các Văn kiện đã được chuẩn bị công phu, có nhiều đổi mới về bố cục và nội dung.