Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp luôn hướng về tổ quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 22/11, tại Đại hội lần thứ XI Ban Chấp hành toàn quốc nhiệm kỳ 2025-2027, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) đã xác định khoa học - giáo dục và công nghệ tiên tiến là trọng tâm ưu tiên hàng đầu.



Đại hội cũng xác định tiếp tục củng cố các hoạt động thể thao, đời sống, các chương trình văn hóa - cộng đồng như Tết truyền thống, ngày hội văn hóa Việt, lớp tiếng Việt - tiếng Pháp, chương trình tư vấn pháp luật cho thanh niên, sinh viên và doanh nghiệp trẻ.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Unesco (ở giữa) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành UEVF nhiệm kỳ 2025-2027. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)



UEVF cũng sẽ duy trì và phát triển các hoạt động hướng về quê hương, phối hợp cùng Hội người Việt Nam tại Pháp trong các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, trường học cho học sinh vùng biên giới, đồng thời tăng cường các hoạt động kết nối với các hội đoàn tại Pháp và tham gia các hoạt động giao lưu đa văn hóa.



UEVF sẽ tiếp tục chuỗi chương trình “Réussir en France” (Thành công tại Pháp), tổ chức Diễn đàn Du học Pháp tại Việt Nam với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Campus France, các Hội Sinh viên, Thành đoàn, Tỉnh đoàn và doanh nghiệp; triển khai Ngày hội việc làm, các buổi tọa đàm - hội thảo về đổi mới sáng tạo, số hóa, trí tuệ nhân tạo, năng lượng bền vững, hướng tới xây dựng một Diễn đàn khoa học có sức lan tỏa trong hệ sinh thái UEVF; kết nối các trường đại học Việt - Pháp, tham gia các giải thưởng công nghệ và diễn đàn trí thức trẻ trong nước.



Song song với đó, UEVF sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ với doanh nghiệp, thông qua các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa, hàng hóa Việt Nam; tăng cường kết nối trong các lĩnh vực công nghệ đặc thù, công nghệ lõi tiên tiến giữa hai nước; đồng hành với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và các chi hội địa phương trong nhiều hoạt động.



Tại Đại hội, UEVF đã hiệp thương, giới thiệu và thông qua danh sách 25 Ủy viên Ban Chấp hành. Đồng thời, Đại hội thống nhất để anh Nguyễn Phan Bảo Thuỵ - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch UEVF nhiệm kỳ 2023-2025, tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch UEVF nhiệm kỳ XI.



Anh Nguyễn Phan Bảo Thuỵ - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch UEVF nhiệm kỳ 2023-2025 tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch UEVF nhiệm kỳ 2025-2027. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Phát biểu chúc mừng thành công của Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá cao thành công của Đại hội lần này, cả về chất lượng nội dung lẫn sự đổi mới, lan tỏa trong phong trào. Đại sứ bày tỏ xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của các bạn trẻ - những gương mặt đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới.



Đại sứ cũng nhắc lại chặng đường 20 năm phát triển của Hội, từ những ngày đầu đầy thách thức đến mạng lưới 27 chi hội hiện nay - một sự lớn mạnh đáng tự hào. Theo ông, thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Pháp là lực lượng tiên tiến, năng động, đóng vai trò quan trọng trong nền tảng quan hệ Việt Nam - Pháp, đặc biệt trong các lĩnh vực tri thức, công nghệ, giáo dục và hợp tác phát triển.



Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao bằng khen của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cho các thành viên UEVF vì có nhiều thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ 2023-2025. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Được thành lập ngày 26/3/2004 tại Paris, UEVF là một trong những tổ chức thanh niên - sinh viên Việt Nam ở nước ngoài được thành lập sớm nhất. Hiện UEVF đại diện cho hơn 15.000 thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều vùng, thành phố trên khắp nước Pháp và luôn giữ vai trò “lá cờ đầu” trong các Hội sinh viên Việt Nam tại châu Âu.



Trong 2 năm qua, UEVF đã triển khai nhiều hoạt động với các trụ cột: hỗ trợ du học và hội nhập, khoa học - giáo dục - hướng nghiệp, văn hóa - cộng đồng - đối ngoại, thể thao - đời sống, cùng các chương trình thiện nguyện và kết nối với quê hương.

Đặc biệt, Hội đã tổ chức một số sự kiện quy mô lớn tại Pháp và châu Âu, các chương trình thiện nguyện hướng về biển đảo Tổ quốc và các địa phương khó khăn tại Việt Nam, cũng như nhiều hoạt động kết nghĩa, ký kết hợp tác với các hội thanh niên, sinh viên trong nước./.

