Ủy ban Olympic Quốc tế đề xuất nới lỏng hạn chế với Nga và Belarus

Ngày 11/12, Ủy ban Olympic Quốc tế đã kêu gọi các tổ chức thể thao dỡ bỏ những hạn chế với các vận động viên Nga và Belarus tại các cuộc thi dành cho lứa tuổi thiếu niên, cũng như cho phép họ thi đấu với quốc kỳ và quốc ca của quốc gia mình.

Trong thông báo, IOC nêu rõ: “Các vận động viên có quyền cơ bản được tiếp cận thể thao trên toàn thế giới và được thi đấu tự do, không bị can thiệp chính trị hoặc chịu áp lực từ các tổ chức chính phủ."

Đề xuất trên, được đưa ra ba năm trước Thế vận hội Los Angeles 2028, đã được Nga hoan nghênh, quốc gia có các vận động viên bị cấm tham gia các cuộc thi quốc tế kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine.

Thông tin trên mạng Telegram, Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga - ông Mikhail Degtyarev, đánh giá: “Chúng tôi cảm ơn Ban Chấp hành IOC vì những tiến bộ từng bước và nhất quán trong việc khôi phục các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Olympic. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng quyết định của Ban Điều hành và tiếp tục nỗ lực hướng tới việc khôi phục hoàn toàn các quyền lợi cho tất cả các vận động viên của chúng tôi."

Việc thay đổi chính sách với Nga đã được nhất trí trong cuộc họp do Chủ tịch IOC Kirsty Coventry chủ trì, quy tụ các bên liên quan chủ chốt từ khắp phong trào Olympic.

Theo đánh giá, việc thực hiện biện pháp mới nhất nhằm nới lỏng quá trình cô lập thể thao của Nga "sẽ cần thời gian" nhưng có thể được áp dụng cho Thế vận hội Thanh niên 2026 tại Senegal sắp tới.

IOC cho biết thêm: “Các vận động viên trẻ không nên phải chịu trách nhiệm về hành động của chính phủ họ. Thể thao là con đường dẫn đến hy vọng của họ, và là cách để chứng minh rằng tất cả các vận động viên đều có thể tôn trọng cùng một luật lệ và tôn trọng lẫn nhau."

Cách đây vài tháng, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã thông báo rằng các vận động viên đến từ Nga và Belarus sẽ được phép tham gia Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina năm tới dưới lá cờ trung lập nếu họ đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt.

Những điều kiện đó bao gồm thi đấu dưới lá cờ trung lập, chỉ tham gia các nội dung cá nhân và trải qua các cuộc kiểm tra để chứng minh rằng họ không tích cực ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine hoặc có bất kỳ liên hệ nào với quân đội.

Các điều kiện tương tự cũng được áp dụng cho Thế vận hội mùa Hè Paris 2024, nơi 15 vận động viên Nga và 17 vận động viên Belarus đã tham gia thi đấu và giành được tổng cộng 5 huy chương./.

