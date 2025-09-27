Ủy ban Paralympic Quốc tế khôi phục tư cách thành viên của Nga và Belarus

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn truyền thông Nga cho biết ngày 27/9, sau 2 lần bỏ phiếu tại Đại hội đồng Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc, IPC đã chính thức khôi phục tư cách thành viên của Ủy ban Paralympic Nga (RPC) và Ủy ban Paralympic Belarus.

Theo Chủ tịch RPC Pavel Rozhkov, IPC đã chứng minh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi của các vận động viên đối với tổ chức.

Ông Rozhkov nhấn mạnh kể từ năm 2022, toàn bộ phong trào Paralympic Nga đã tìm kiếm một giải pháp công bằng cho các vận động viên của mình - những người không thể tham gia các cuộc thi quốc tế.

Với quyết định của IPC, các vận động viên Paralympic Nga sẽ có thể mang quốc kỳ, quốc ca cùng các biểu tượng quốc gia khác của Nga để tham gia Thế vận hội Paralympic và các cuộc thi thể thao do IPC quản lý.

Theo kế hoạch, Thế vận hội Paralympic 2026 sẽ được tổ chức tại Italy./.

