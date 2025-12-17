SEA Games 33: Thể thao Việt Nam tăng tốc ấn tượng, cán mốc 61 huy chương vàng

Chiều 17/12 tiếp tục chứng kiến màn tăng tốc ấn tượng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi các môn thế mạnh đồng loạt mang về những tấm huy chương vàng quan trọng.

Đặc biệt, các vận động viên môn vật và cử tạ thi đấu bùng nổ, góp phần giúp Việt Nam vượt mốc 60 huy chương vàng, khẳng định vị thế cạnh tranh hàng đầu tại đại hội.

Ở môn vật, đội tuyển Việt Nam đón niềm vui dồn dập chỉ trong ít phút. Đô vật Nghiêm Đình Hiếu xuất sắc giành huy chương vàng hạng cân 87kg nam vật cổ điển, đánh dấu một chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ trong khu vực.

Trước đó, đô vật Nguyễn Minh Hiếu (thi đấu hạng 97kg nam) và Nguyễn Công Mạnh (hạng 77kg nam) cũng vượt qua đối thủ ở trận chung kết. Ba chiến thắng liên tiếp cho thấy sức mạnh và chiều sâu lực lượng của đội tuyển vật Việt Nam ở các hạng cân nặng.

Ở môn cử tạ, niềm mong chờ huy chương vàng cuối cùng cũng được giải tỏa. Lực sĩ Trần Đình Thắng đã có màn trình diễn đầy bản lĩnh khi giành huy chương vàng hạng cân 89kg (94kg theo cách gọi nội bộ của giải), qua đó giải “cơn khát vàng” cho cử tạ Việt Nam tại kỳ SEA Games này.

Đình Thắng đạt tổng cử 366kg, chỉ hơn đối thủ Thái Lan đúng 1kg, trong đó điểm nhấn là pha cử đẩy thành công mức 212kg. Đáng chú ý, ở lần cử giật thứ 3, thành tích 162kg của anh từng gây tranh cãi và phải chờ tổ trọng tài xem lại video trước khi công nhận kết quả, càng khiến chiến thắng thêm kịch tính.

Trên sân đấu Muay, võ sỹ Nguyễn Thị Chiều gặp Kaewrudee Kamtakrapodm (Thái Lan) ở chung kết hạng cân dưới 57 kg nữ. Võ sỹ Việt Nam thắng điểm sau 3 hiệp đấu và giành huy chương vàng.

Không khí chiến thắng tiếp tục lan sang môn đấu kiếm. Hai kiếm thủ Nguyễn Xuân Lợi và Nguyễn Văn Quyết lần lượt đánh bại các đối thủ Philippines ở bán kết kiếm chém cá nhân nam với tỷ số 15-11 và 15-8.

Kết quả này đồng nghĩa với việc đấu kiếm Việt Nam chắc chắn có huy chương vàng, bất kể kết quả trận chung kết nội bộ ra sao, qua đó mang về huy chương vàng thứ 61 cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Cùng ngày, Nguyễn Phước Đến cũng xuất sắc giành quyền vào chung kết kiếm ba cạnh cá nhân nam, mở thêm cơ hội tranh vàng.

Cờ nhanh maruk cũng mang về cho đoàn Việt Nam thêm 1 huy chương đồng nữa.

Chuỗi thành tích ấn tượng trong buổi chiều 17/12 cho thấy các môn trọng điểm của Việt Nam đang bước vào giai đoạn “vàng rơi đều," đặc biệt là vật, cử tạ và đấu kiếm.

Việc liên tiếp vượt qua các đối thủ mạnh trong khu vực, trong đó có chủ nhà Thái Lan, không chỉ giúp Việt Nam gia tăng số huy chương vàng mà còn tạo cú hích tinh thần lớn cho chặng đua huy chương còn lại của SEA Games 33./.

