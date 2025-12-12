Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 chiều 12/12: Việt Nam liên tiếp giành HCV

Ngay đầu giờ chiều 12/12, các vận động viên thi đấu thành công để liên tiếp mang 3 huy chương Vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Bắn súng là đội tuyển "mở hàng" huy chương Vàng cho Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay nhờ sự xuất sắc của Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang.

Hai xạ thủ của Việt Nam đã giành chiến thắng kịch tính 16-14 trước các xạ thủ nước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết nội dung 10m súng trường hỗn hợp đồng đội.

Đây cũng là tấm huy chương Vàng đầu tiên mà đội tuyển Bắn súng Việt Nam giành được tại SEA Games 33.

Ngay sau thành công của Bắn súng, Đội tuyển Đua thuyền cũng đã giành huy chương Vàng sau khi Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy cán đích đầu tiên ở nội dung Canoe đôi nữ 200m với thời gian 43 giây 419.

Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 2 của Đội tuyển Đua thuyền tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025.

Trước đó, Nguyễn Thị Hương cũng đã cùng Diệp Thị Hương xuất sắc cán đích đầu tiên ở chung kết nội dung canoeing đôi nữ cự ly 500m, để "mở hàng" vàng cho Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Tiếp đó, ở chung kết hạng cân dưới 73kg nữ môn Taekwondo, Bạc Thị Khiêm đánh bại võ sỹ người Philippines - Delo 2-0 (12/6, 11/1) để giành huy chương Vàng.

Như vậy, tính đến 14g50 hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 17 huy chương Vàng, 9 huy chương Bạc và 30 huy chương Đồng.

Thành tích này giúp đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Trong trận chung kết kịch tính, cả hai đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, liên tục rượt đuổi điểm số với đối thủ Thái Lan và kết thúc bằng chiến thắng nghẹt thở 16-14, mở màn đầy cảm xúc cho hành trình của bắn súng Việt Nam tại kỳ Đại hội năm nay. (Ảnh: TTXVN phát)

Ở hai ngày thi đấu trước đó, Bơi đang là đội tuyển có thành tích tốt nhất của đoàn Việt Nam khi đã giành đến 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Đội tuyển Điền kinh đã giành được 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

Đội tuyển Taekwondo đóng góp cho thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Thể dục dụng cụ mới bước vào ngày thi đấu đầu tiên nhưng đã liên tiếp giành được 2 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc.

Các đội tuyển khác gồm Bi sắt, Jujitsu, Judo và Karate cũng đã có được 1 huy chương Vàng ở SEA Games 33.

Tuy nhiên, thành tích hiện tại của Việt Nam vẫn đang bị đội xếp đầu là chủ nhà Thái Lan bỏ xa trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Trong ngày thi đấu hôm nay, chủ nhà Thái Lan đã có thêm 3 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Tính đến thời điểm này, đoàn thể thao chủ nhà Thái Lan đã giành được tổng cộng 44 huy chương vàng, 26 huy chương Bạc và 14 huy chương Đồng.

Với đà thăng tiến hiện tại, đoàn thể thao Thái Lan nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục giành thêm nhiều huy chương Vàng trong ngày hôm nay.

Tại SEA Games 33, Đoàn thể thao Thái Lan hướng đến mục tiêu giành được 241 huy chương Vàng trong tổng số 574 huy chương Vàng, để xô đổ kỷ lục mà Việt Nam lập nên ở SEA Games 31.

Hai đoàn thể thao khác là Indonesia và Singapore xếp ngay sau với khoảng cách không quá xa so với đoàn Việt Nam, qua đó hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho top 3 bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao Indonesia hiện đã giành được 13 huy chương Vàng, 21 huy chương Bạc và 14 huy chương Đồng.

Trong khi đó, nhờ thành tích ấn tượng trên đường đua xanh, đoàn thể thao Singapore đã có được tổng cộng 10 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc và 13 huy chương Đồng.

Canoeing tiếp tục mang HCV về cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy thi đấu ấn tượng để cán đích đầu tiên ở nội dung Canoe đôi nữ 200, mang huy chương thứ 2 về cho đội tuyển Đua thuyền Việt Nam tại SEA Games 33.

So với ngày thi đấu hôm qua, đoàn hiện đang xếp thứ 5 là Philippines vẫn chưa giành thêm được huy chương nào. Philippines hiện vẫn chỉ có 5 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 21 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Malaysia tiếp tục đứng thứ 6 sau khi có thêm 2 huy chương Đồng trong ngày hôm nay. Malaysia hiện có được 3 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc và 23 huy chương Đồng.

Các đoàn còn lại là Myanmar, Lào, Brunei và Timor Leste vẫn chưa giành thêm được tấm huy chương nào trong ngày hôm nay.

Myanmar hiện vẫn chỉ có được 2 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng, tiếp đến là các đoàn Lào (1, 1, 9), Brunei (0, 1, 1) và Timor Leste (0, 0, 2)./.