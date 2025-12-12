Canoeing tiếp tục mang HCV về cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 33

Đội tuyển Đua thuyền tiếp tục thi đấu thành công để mang về tấm huy chương Vàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 3 tại SEA Games 33.

Cặp đôi Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy đã tỏa sáng trên đường đua để cán đích đầu tiên ở nội dung Canoe đôi nữ 200.

Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 2 của Đội tuyển Đua thuyền tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025.

Trước đó, Nguyễn Thị Hương cũng đã cùng Diệp Thị Hương xuất sắc cán đích đầu tiên ở chung kết nội dung canoeing đôi nữ cự ly 500m, để "mở hàng" vàng cho Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Với thành tích ấn tượng của Đua thuyền, đoàn Việt Nam đã có được hai huy chương Vàng trong ngày thi đấu chính thức thứ 3.

Trước đó, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang đã chiến thắng đối thủ Thái Lan 16-14 trong trận chung kết 10m súng trường hỗn hợp đồng đội, giành Huy chương Vàng đầu tiên cho Bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.

Tấm Huy chương Vàng quý giá sau màn rượt đuổi điểm số đầy kịch tính đã chính thức “mở hàng Vàng” cho môn Bắn súng Việt Nam.

Như vậy, tính đến 14g15 ngày 12/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 16 huy chương Vàng, tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

