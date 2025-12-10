Báo Straitstimes ấn tượng về kình ngư Huy Hoàng của Việt Nam

Ngày 9/12, báo Straitstimes của Singapore đã nêu top 11 vận động viên đáng chú ý ở SEA Games 33 đang diễn ra tại Thái Lan, trong đó có kình ngư Nguyễn Huy Hoàng của Việt Nam.

Viết về kình ngư Việt Nam, Straitstimes nhấn mạnh: "Nguyễn Huy Hoàng, đang hướng đến việc bổ sung vào 11 huy chương vàng SEA Games mà anh đã giành được kể từ lần ra mắt năm 2017 và đặt mục tiêu bảo vệ ba huy chương vàng bơi tự do ở các nội dung 400m, 1.500m và 4x200m nam mà anh đã giành được năm 2023. Kỳ vọng càng tăng sau khi Huy Hoàng giành chức vô địch 800m và 1.500m tại Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á diễn ra từ 28/9 đến 11/10."

Theo định hướng của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, bơi tiếp tục là một trong những môn thể thao trọng điểm của Việt Nam tại SEA Games 33.

Tại kỳ đại hội thể thao lần này, đội tuyển bơi Việt Nam có 16 tuyển thủ tranh tài, trong đó có 11 kình ngư nam. Họ cũng chính là những niềm hy vọng vàng của bơi Việt Nam.

Sau khi Ánh Viên nghỉ thi đấu, Huy Hoàng là kình ngư số một của bơi lội Việt Nam hiện nay. Anh từng giành 5 huy chương vàng tại các kỳ SEA Games và giữ kỷ lục đại hội ở cự ly 400m tự do nam với thành tích 3 phút 48 giây 06 (SEA Games 31).

Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 10/7/2000 tại Quảng Trị, là kình ngư xuất sắc của Việt Nam, chuyên các nội dung 800m và 1.500m tự do. Năm 2013, anh giành huy chương vàng Giải vô địch trẻ quốc gia khi mới 13 tuổi và được gọi vào đội tuyển trẻ.

Năm 2015, Hoàng gây tiếng vang tại Giải vô địch lứa tuổi Đông Nam Á với 5 huy chương vàng và nhiều kỷ lục. Anh tiếp tục khẳng định vị thế khi đoạt huy chương vàng 1.500m tự do tại SEA Games 29 (năm 2017) và huy chương bạc ASIAD 18 (năm 2018), trước khi giành huy chương vàng Olympic trẻ 2018.

Tại SEA Games 30 (năm 2019), Hoàng giành cú đúp huy chương vàng 400m và 1.500m tự do.

Bên cạnh Huy Hoàng, các vận động viên khác được tờ báo của Singapore nhắc tới là Janjaem Suwannapheng (Thái Lan, Boxing), Sayu Bella (Indonesia, xe đạp địa hình), Hidilyn Diaz (Philippines, cử tạ), Maximilian Maeder (Singapore, lướt ván diều), cặp đôi Chen Tang Jie-Toh Ee Wei (Malaysia, cầu lông), Pauk Sa (Myanmar, billiards), Bovilak Thepphakan (Lào, bi sắt), cặp anh em Basma-Walid Lachkar (Brunei, wushu), Felisberto de Deus (Timor Leste, điền kinh)./.

