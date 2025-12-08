HLV Mai Đức Chung nói gì sau thất bại của Đội tuyển nữ Việt Nam?

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tốt nhưng tiếc rằng vẫn phải trắng tay ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 khi để thua Philippines 0-1.

Ramirez Louise dứt điểm cận thành ở phút 90+4 ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu mang 3 điểm về cho Đội tuyển nữ Philippines.

Kết quả này khiến "các nữ chiến binh Sao vàng" đánh mất ngôi đầu vào tay Myanmar và đối mặt nhiều thách thức trong cuộc cạnh tranh vé vào bán kết.

Tuy nhiên, cơ hội để Đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng vẫn còn nhiều khi mà thầy trò ông Mai Đức Chung vẫn còn trận gặp Myanmar ở lượt cuối bảng B.

Sau trận đấu, Huấn luyện viên Mai Đức Chung bày tỏ sự tiếc nuối khi Đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu nỗ lực nhưng không có được kết quả như mong muốn.

"Trận đấu này nên kết thúc với kết quả hòa là đúng nhất," ông Mai Đức Chung nói trong buổi họp báo sau trận đấu.

Ông khẳng định không đổ lỗi cho trọng tài và sẵn sàng chịu toàn bộ trách nhiệm với tư cách huấn luyện viên trưởng, nhưng cũng thẳng thắn cho rằng có những tình huống xử lý chưa thật sự hợp lý, khi các pha bóng chạm tay phía Philippines không bị phạt, trong khi những va chạm của Việt Nam lại bị thổi khá chặt.

Trong bài phát biểu của mình, Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng thẳng thắn cho rằng Philippines không có nhiều pha phối hợp rõ ràng mà chủ yếu dựa vào các tình huống bóng bổng và lợi thế thể hình. Chính vì thế, việc bố trí bộ ba trung vệ gồm Diễm My có kinh nghiệm, Hải Linh và Kim Yên có chiều cao tốt nhằm tăng cường khả năng chống bóng bổng là chủ trương được xác định từ trước. Tuy nhiên, ông đánh giá một số thay đổi chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Dù để thua trận đấu hôm nay, Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định cơ hội đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn.

Khép lại lượt trận thứ 2, tại bảng B, Myanmar đang dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai chiến thắng và có cơ hội lớn nhất góp mặt ở bán kết môn bóng đá nữ.

Trong khi đó, hai đội tuyển Việt Nam và Philippines cùng có 3 điểm, trong khi Malaysia coi như đã bị loại sau hai trận thua liên tiếp.

Ở lượt trận cuối, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu trực tiếp Myanmar - trận đấu mà chúng ta buộc phải giành chiến thắng mới có vé đi tiếp.

Đây thực sự là nhiệm vụ khó khăn song "các nữ chiến binh Sao vàng" không còn cách nào khác là phải vượt qua thử thách để hoàn thành mục tiêu.

"Nếu ba đội bằng điểm, chúng ta có lợi thế về hiệu số. Nhưng điều quan trọng nhất là phải thắng Myanmar thì mới có cơ hội đi tiếp,” ông Chung nhấn mạnh.

Bên kia chiến thắng, Đội tuyển nữ Myanmar chắc chắn sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự chặt chẽ để ít nhất giành được kết quả hòa, qua đó thẳng tiến bán kết với ngôi đầu bảng.

Đội bóng nào giành vị trí nhất bảng B sẽ tránh nguy cơ phải đối đầu chủ nhà Thái Lan ở bán kết môn bóng đá nữ.

Trong khi đó, chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam đang mang lại lợi thế cho Philippines khi mà họ chỉ phải đối đầu đối thủ yếu là Malaysia ở lượt cuối. Philippines được dự đoán sẽ giành chiến thắng đậm trước Malaysia để tự quyết định "số phận" của mình trong cuộc cạnh tranh này./.

