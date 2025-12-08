SEA Games 33: Lễ thượng cờ gửi thông điệp đoàn kết tới cộng đồng ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, chiều 8/12, trong không gian trang trọng của nhà thi đấu Hua Mark Indoor Stadium ở thủ đô Thái Lan, lễ thượng cờ của đoàn thể thao tham dự SEA Games 33 đã được tổ chức, mở ra hành trình đầy kỳ vọng tại sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Đây không chỉ là một nghi thức truyền thống, mà còn là thời khắc đánh dấu sự hiện diện chính thức và mạnh mẽ của Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, đoàn Việt Nam tham dự buổi lễ gồm các cán bộ đoàn và các tuyển thủ đội bơi quốc gia. Theo thứ tự, quốc kỳ Việt Nam được kéo lên ở phần nghi lễ gần cuối, ngay trước lễ thượng cờ của nước chủ nhà Thái Lan.

Trong hàng ngũ vận động viên trẻ lần đầu tham dự SEA Games, kình ngư 18 tuổi Trịnh Trường Vinh không giấu được xúc động: “Đây là lần đầu tiên tôi có mặt ở lễ thượng cờ. Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Khoảnh khắc này khiến tôi càng quyết tâm thi đấu tốt hơn để đóng góp vào thành tích chung của thể thao Việt Nam.”

Lễ thượng cờ đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đối với lực lượng đang đóng quân tại Chonburi, lễ thượng cờ thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tại Wyndham Jomtien, tiếp tục đánh dấu sự hiện diện đầy đủ của Đoàn Thể thao Việt Nam tại tất cả các địa điểm thi đấu chính.

Lễ thượng cờ tại SEA Games không chỉ là nghi thức chào đón các đoàn thể thao mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần “Một tầm nhìn-Một bản sắc-Một cộng đồng” của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Khi quốc kỳ của các nước Đông Nam Á cùng tung bay trong tiếng nhạc hùng tráng, đó là lời nhắc nhở sâu sắc về khát vọng xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Từ những kỳ SEA Games đầu tiên, đại hội luôn được xem là diễn đàn gắn kết hơn là đấu tranh thành tích. Ở đó, thể thao trở thành ngôn ngữ chung - nơi những khác biệt được thu hẹp và tình hữu nghị được mở rộng.

Lễ thượng cờ, vì vậy, mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao: là khoảnh khắc cổ vũ tinh thần hợp tác, đề cao trách nhiệm chung trong việc xây dựng một ASEAN bao trùm và giàu tính nhân văn.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực đối mặt nhiều thách thức - từ kinh tế, an ninh đến biến đổi khí hậu - hình ảnh các đoàn thể thao ASEAN cùng hiện diện trong một nghi lễ trang trọng càng trở thành thông điệp mạnh mẽ: đoàn kết chính là chìa khóa giúp khu vực đứng vững và phát triển.

Đây cũng là tinh thần được nhấn mạnh trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 mà các lãnh đạo khu vực đang nỗ lực hiện thực hóa.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự lễ thượng cờ SEA Games 33. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Với đoàn Thể thao Việt Nam, khoảnh khắc quốc kỳ tung bay tại Bangkok là lời nhắc nhở về trách nhiệm đại diện cho hình ảnh Việt Nam hội nhập, bản lĩnh và thân thiện. Mỗi vận động viên bước vào SEA Games không chỉ mang theo khát vọng giành thành tích, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và hữu nghị của khu vực.

Trong những ngày thi đấu phía trước, mỗi tấm huy chương, mỗi nỗ lực và mỗi lần nỗ lực vượt ngưỡng đều sẽ làm dày thêm niềm tự hào dân tộc - đồng thời góp phần vào câu chuyện chung của một ASEAN gắn kết, tự cường và giàu khát vọng tương lai./.

