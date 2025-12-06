SEA Games: Bóng chày nam Việt Nam đánh bại Malaysia, giành chiến thắng đầu tiên

Sau khi để thua đội tuyển Thái Lan trong trận ra quân ngày 5/12, hôm nay, đội tuyển bóng chày nam Việt Nam đã có trận thắng đầu tiên tại SEA Games 33 khi vượt qua Malaysia với tỷ số 5-2.

Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước Malaysia 3-1, tại bước khởi đầu thuận lợi. Trong các hiệp đấu sau đó, hai đội liên tiếp giằng co về điểm số khiến trận đấu phải kéo dài.

Kết quả, đội tuyển Việt Nam giành thêm 1 điểm ở hiệp 3 và hiệp 5, trong khi Malaysia chỉ có thêm 1 điểm ở hiệp 6.

Đến hiệp thi đấu thứ 9, đội tuyển bóng chày Việt Nam khép lại trận đấu với tỷ số 5-2, giành chiến thắng đầu tiên tại SEA Games 33.

Theo lịch thi đấu, vào 10h ngày mai 7/12, đội tuyển Việt Nam thi đấu trận thứ 3, gặp đội tuyển Lào trên sân bóng chày tại Trung tâm thể thao Queen Sirikit (Pathum Thani).

Tại kỳ SEA Games năm nay, đội tuyển bóng chày nam Việt Nam góp mặt với 35 thành viên, gồm 27 vận động viên và 8 cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia. Đội tuyển tham gia thi đấu ở 2 nội dung bóng chày truyền thống và bóng chày 5 người, đặt mục tiêu giành huy chương.

Có 7 đội tham dự môn bóng chày nam SEA Games 33, gồm Lào, Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 5-11/12, sau đó chọn ra 4 đội dẫn đầu vào vòng thi đấu tranh huy chương diễn ra ngày 12/11.

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, bóng chày Việt Nam tham dự kỳ Đại hội sau SEA Games 26 tại Indonesia năm 2011./.

