Thế giới

Trung Đông

Chiến lược trung tâm thể thao toàn cầu của các nước Vùng Vịnh đối mặt thách thức

Xung đột Trung Đông khiến nhiều sự kiện thể thao quốc tế tại Qatar, Saudi Arabia, UAE bị hủy, đặt ra thách thức đối với chiến lược xây dựng hình ảnh trung tâm thể thao toàn cầu của các nước Vùng Vịnh.

Đức Trung
Ngày 19/3, các cuộc tấn công đáp trả bằng tên lửa của Iran nhằm vào thành phố công nghiệp Ras Laffan - trung tâm sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất của Qatar - đã làm gián đoạn khoảng 17% năng lực xuất khẩu LNG.

Xung đột Trung Đông đang gây tác động rõ rệt đến chiến lược phát triển thể thao như một công cụ “quyền lực mềm” của các quốc gia Vùng Vịnh, khi nhiều sự kiện quốc tế bị hủy bỏ và các rủi ro an ninh gia tăng.

Trong hơn một thập niên qua, các nước như Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã đầu tư hàng trăm tỷ USD để xây dựng hình ảnh trung tâm thể thao toàn cầu, thu hút các giải đấu lớn, vận động viên và câu lạc bộ hàng đầu.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công tên lửa và hoạt động quân sự trong khu vực gần đây đã làm gián đoạn nghiêm trọng chiến lược này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một trong những sự kiện đáng chú ý là trận chung kết bóng đá Finalissima giữa nhà vô địch châu Âu là Tây Ban Nha và đội vô địch Nam Mỹ Argentina dự kiến diễn ra ngày 27/3 tại Qatar đã bị hủy, dù ban tổ chức đã cân nhắc phương án tổ chức tại châu Âu. Sự kiện này dự kiến thu hút khoảng 80.000 khán giả.

Trong lĩnh vực đua xe, hai chặng đua Công thức 1 (F1) tại Bahrain và Saudi Arabia cũng bị hủy, khiến số chặng của mùa giải giảm từ 24 xuống còn 22.

Quyết định này được đưa ra sau khi ghi nhận các hoạt động tên lửa và máy bay không người lái trong khu vực, làm dấy lên lo ngại về an toàn.

Các môn thể thao khác cũng chịu ảnh hưởng, với nhiều vận động viên gặp khó khăn trong di chuyển và thi đấu. Một số giải đấu do Saudi Arabia tài trợ, như hệ thống LIV Golf, cũng bị gián đoạn do các vấn đề an ninh và logistics.

Các chuyên gia nhận định căng thẳng khu vực đang đặt ra thách thức lớn đối với chiến lược đa dạng hóa kinh tế và mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của các nước Vùng Vịnh, trong đó thể thao đóng vai trò trung tâm.

Chi phí quốc phòng gia tăng cùng với rủi ro hạ tầng có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì các khoản đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực này.

Những diễn biến hiện nay cho thấy dù có tiềm lực tài chính mạnh, các quốc gia Vùng Vịnh vẫn khó tránh khỏi tác động của bất ổn địa chính trị đối với tham vọng xây dựng vị thế thể thao toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

