Mỹ tạm hoãn kế hoạch tấn công Iran, gia hạn tối hậu thư về eo biển Hormuz

Ngày 23/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thời gian buộc Iran phải mở lại eo biển Hormuz và tạm ngừng kế hoạch tấn công nhằm vào các nhà máy điện của Tehran trong 5 ngày.

Trong thông báo đăng tải trên trang mạng Truth Social chỉ vài giờ trước thời hạn chót ngày 23/3, Tổng thống Trump cho biết Mỹ và Iran đã có “các cuộc đàm phán rất tốt và hiệu quả,” có thể dẫn đến “giải pháp toàn diện và triệt để” cho cuộc xung đột hiện nay.

Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục được tiến hành “trong tuần này” nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Hiện, phía Iran chưa lên tiếng về các thông tin trên và cũng chưa xác nhận thông tin về đàm phán giữa hai nước.

Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi chỉ nói ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Trước đây, Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington.

Trước đó, hôm 21/3, Tổng thống Trump ra tối hậu thư khi tuyên bố, nếu Iran không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất.

Tuyên bố này thể hiện lập trường cứng rắn của Tổng thống Trump trong việc bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới. Khi đó, ông Trump còn nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để đáp trả nếu Iran không tuân thủ./.

