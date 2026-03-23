Xung đột tại Trung Đông: Israel thừa nhận lỗ hổng phòng không

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 22/3, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thừa nhận hệ thống phòng không của nước này không có khả năng “bảo vệ tuyệt đối.”

Tuyên bố được đưa ra sau khi một tên lửa đạn đạo của Iran đánh trúng thành phố Arad, khiến gần 90 người bị thương.

Người phát ngôn IDF, ông Roni Kaplan cho biết vụ tấn công trên là minh chứng rõ ràng cho mối đe dọa từ Iran, đồng thời nhấn mạnh dù các hệ thống phòng thủ của Israel thuộc loại tiên tiến hàng đầu thế giới nhưng không thể đảm bảo ngăn chặn toàn bộ các cuộc tấn công.

Trong thời gian qua, còi báo động đã vang lên liên tục tại nhiều khu vực ở Israel và buộc nhiều gia đình phải thường xuyên xuống hầm trú ẩn.

Cùng ngày, tờ Jerusalem Post đã đăng tải bài phân tích cho rằng việc xung đột Trung Đông bước sang tuần thứ 4 đã phơi bày những giới hạn trong cách tiếp cận của Mỹ về vấn đề này, đồng thời hối thúc các nỗ lực tìm kiếm trung gian hòa giải nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Giới chuyên gia nhận định sự leo thang xung đột hiện nay không đi kèm tiến triển rõ ràng về giải pháp chính trị nhằm chấm dứt xung đột.

Tình trạng này đến từ những khác biệt sâu sắc và khó có thể dung hòa kèm theo đó là niềm tin lẫn nhau ở mức rất thấp giữa các bên liên quan là Mỹ, Israel và Iran.

Điều này làm suy giảm vai trò của các kênh trung gian truyền thống như Oman. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia bắt đầu được nhắc đến như các trung gian tiềm năng như Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar hay Ai Cập.

Bên cạnh đó, Kazakhstan và Ấn Độ cũng được đánh giá có thể đóng vai trò hỗ trợ đối thoại nhờ quan hệ cân bằng với nhiều bên và kinh nghiệm tham gia các tiến trình ngoại giao khu vực trước đây.

Các chuyên gia nhấn mạnh diễn biến hiện nay cho thấy việc tìm kiếm một cơ chế trung gian hiệu quả đang trở thành yếu tố then chốt quyết định khả năng kiểm soát khủng hoảng trong thời gian tới./.

Israel mở rộng chiến dịch tại Liban, Iraq gia hạn đóng cửa không phận Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel nhấn mạnh quân đội nước này đang chuẩn bị để thúc đẩy các chiến dịch trên bộ có mục tiêu, cũng như các cuộc không kích theo một kế hoạch có tổ chức.