Tai nạn trực thăng tại Qatar, nhiều quân nhân thiệt mạng

Bộ Nội vụ Qatar ngày 22/3 cho biết một vụ tai nạn trực thăng xảy ra trong vùng biển thuộc chủ quyền của nước này đã khiến 6 người thiệt mạng và 1 người mất tích.



Theo tuyên bố, trên trực thăng có tổng cộng 7 người. Lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 6 thi thể và đang tiến hành tìm kiếm nạn nhân còn lại.



Trên trang mạng X, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết trên trực thăng có 3 công dân Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có một quân nhân, cùng với 3 quân nhân Qatar.



Trước đó vài giờ, Bộ Quốc phòng Qatar thông báo chiếc trực thăng gặp nạn do “trục trặc kỹ thuật” trong một chuyến bay thường lệ, song không nêu rõ loại trực thăng cũng như mục đích chuyến bay./.

