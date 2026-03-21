Iran sẵn sàng hỗ trợ các tàu Nhật Bản qua eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này sẵn sàng tạo điều kiện cho các tàu của Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz, một tuyến đường huyết mạch cho vận chuyển năng lượng toàn cầu, và các cuộc đàm phán với Nhật Bản về vấn đề này vẫn đang diễn ra.

Theo ông Araghchi, Iran chưa đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này nhưng đã áp đặt các hạn chế đối với các tàu thuộc các quốc gia tham gia tấn công chống lại Iran, đồng thời hỗ trợ cho các quốc gia khác trong bối cảnh lo ngại về an ninh gia tăng.

Ông cũng nhấn mạnh rằng nước này đang tìm kiếm không phải một lệnh ngừng bắn, mà là một sự chấm dứt hoàn toàn, toàn diện và lâu dài cho cuộc chiến.

Ngoại trưởng Iran nói thêm sẵn sàng đảm bảo an toàn cho các quốc gia như Nhật Bản nếu họ phối hợp. Vấn đề tàu của Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz đã được thảo luận trong cuộc hội đàm gần đây với Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi. Thảo luận vẫn đang tiếp diễn nhưng chi tiết không được tiết lộ.

Ngày 19/3, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Italy và Hà Lan tuyên bố sẵn sàng đóng góp phù hợp nhằm bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông.

Ngoài ra, nhóm 6 nước nói trên bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ leo thang xung đột, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay các hành động cản trở tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Nhật Bản nhập khẩu hơn 90% lượng dầu thô từ Trung Đông, phần lớn trong số đó đi qua eo biển Hormuz./.

