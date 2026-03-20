Hà Nội tăng cường kiểm soát thị trường xăng dầu, nguồn cung cơ bản được bảo đảm

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương thành phố Hà Nội ngày 20/3/2026, hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng (LPG) trên địa bàn thành phố nhìn chung vẫn diễn ra ổn định, nguồn cung cơ bản được duy trì, thị trường không ghi nhận các hành vi vi phạm như đầu cơ, găm hàng hay tăng giá trái quy định.

Trước bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã chỉ đạo 25 Đội Quản lý thị trường trực thuộc chủ động bám sát địa bàn, trực tiếp kiểm tra tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và LPG, đồng thời theo dõi sát diễn biến cung, cầu.

Công tác rà soát, nắm bắt tình hình được thực hiện khẩn trương, liên tục. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cửa hàng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện niêm yết giá công khai, bán hàng đúng giá, góp phần ổn định thị trường. Người dân cũng được khuyến cáo không nên mua tích trữ xăng dầu bằng các vật dụng không bảo đảm an toàn, nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ và tránh gây xáo trộn cung cầu.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có 453 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Kết quả kiểm tra từ chiều 19/3 đến 16 giờ ngày 20/3 cho thấy phần lớn các cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, nguồn cung cơ bản được bảo đảm, không ghi nhận tình trạng bán hàng nhỏ giọt hay gián đoạn diện rộng.

Tuy nhiên, tại một số khu vực vẫn xuất hiện tình trạng gián đoạn nguồn cung cục bộ do việc nhập hàng phụ thuộc vào các thương nhân đầu mối và phân phối.

Đối với mặt hàng khí hóa lỏng (LPG), thị trường có diễn biến ổn định hơn. Các cơ sở kinh doanh duy trì hoạt động bình thường, nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Giá gas trong ngày không có biến động lớn, dù có xu hướng tăng nhẹ tại một số đơn vị ngoài hệ thống lớn do tác động của chi phí đầu vào.

Cơ quan quản lý thị trường cho biết, trong ngày 20/3, qua kiểm tra chưa phát hiện hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và LPG, do đó không phát sinh trường hợp xử lý.

Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, đồng thời khuyến cáo người dân tiêu dùng hợp lý, không tích trữ. Thực tế cho thấy, sau khi được hướng dẫn, hiện tượng mua tích trữ xăng dầu đã giảm đáng kể, góp phần ổn định tâm lý thị trường.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của Hà Nội sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp, bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định thị trường xăng dầu và khí hóa lỏng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân./.

