Vị thế của Việt Nam ngày càng gia tăng trong mắt các nhà đầu tư Australia

Quan hệ Việt Nam-Australia đang bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng và khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng được cụ thể hóa bằng các chương trình hợp tác thiết thực.

Trong bối cảnh đó, kinh tế, thương mại và kết nối doanh nghiệp nổi lên là những trụ cột quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng song phương.

Trong buổi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Sydney, bà Trần Thị Thanh Mỹ, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia, nhận định quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-Australia duy trì ổn định trong những năm gần đây.

Về thương mại, xuất nhập khẩu giữa hai nước trong năm ngoái duy trì mức 14 tỷ USD như năm 2024, trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Australia hơn 6,8 tỷ USD (tăng 5,6%) và nhập khẩu gần 7,2 tỷ USD (giảm 5,3%).

Riêng trong 2 tháng đầu năm nay, thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ và đạt 2,4 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số này, Việt Nam xuất khẩu 1,12 tỷ USD (tăng 11%) và nhập khẩu 1,28 tỷ USD (tăng 18,2%). Đặc biệt, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực có tốc độ tăng trưởng tốt, trong khi nhóm các mặt hàng nông lâm thủy sản cũng đạt mức tăng ấn tượng.

Về đầu tư, bà Thanh Mỹ cho biết hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác. Năm 2025, các doanh nghiệp hai nước tích cực xúc tiến tìm hiểu thị trường của nhau và mở rộng nghiên cứu thị trường sang nhiều lĩnh vực khác như công nghệ, viễn thông, công nghệ thông tin (IT), chăm sóc sức khỏe…

Tính đến tháng 12/2025, Australia đầu tư vào Việt Nam 712 dự án, đạt tổng trị giá 1,9 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, Việt Nam hiện có hơn 90 dự án đầu tư tại Australia với tổng số tiền 551 triệu USD, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực nông nghiệp, bất động sản, khoáng sản…

Theo bà Thanh Mỹ, cơ quan chức năng hai nước tiếp tục duy trì và thúc đẩy các chương trình hợp tác, qua đó hiện thực hóa các nội hàm và mục tiêu của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Doanh nghiệp hai nước cũng tích cực và chủ động tìm kiếm cơ hội tại thị trường mỗi bên. Nhiều chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư được tổ chức hiệu quả, thiết thực.

Đánh giá về triển vọng thương mại hai chiều Việt Nam-Australia trong thời gian tới, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia cho rằng thương mại song phương sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp từ những biến động toàn cầu hiện nay, nhất là trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu toàn cầu và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, bà Thanh Mỹ cho rằng vẫn còn nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hai nước thúc đẩy các hoạt động giao thương.

Về phía Việt Nam, bà Thanh Mỹ nhấn mạnh đến nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực như hàng chế biến, chế tạo, nhất là máy vi tính, linh kiện điện tử, điện thoại, máy móc…

Ngoài ra, cũng phải kể đến các sản phẩm thuộc nhóm dệt may, túi xách, giày dép và hàng nông lâm thủy hải sản.

Các sản phẩm thuộc lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng cũng được kỳ vọng sẽ là động lực mới cho thương mại song phương khi Australia triển khai các kế hoạch xây dựng và hạ tầng lớn.

Về phía Australia, bà Thanh Mỹ cho rằng nhóm các sản phẩm thuộc lĩnh vực năng lượng (than đá, khí hóa lỏng) và khoáng sản (quặng các loại) sẽ tiếp tục được quan tâm, nhất là trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu hiện nay.

Doanh nghiệp thực phẩm Australia - Việt Nam trao đổi cơ hội hợp tác tại Diễn đàn kết nối thương mại và đầu tư Australia-Việt Nam. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Bên cạnh đó, người tiêu dùng Việt Nam cũng quan tâm nhiều đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chất lượng cao của Australia.

Bà Thanh Mỹ chia sẻ thêm, hiện nay giữa Việt Nam và Australia có một số cơ chế và khuôn khổ hợp tác quan trọng đang phát huy hiệu quả trong thúc đẩy thương mại song phương như Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Australia (EEES).

Bên cạnh đó, giữa Bộ Công Thương của Việt Nam và cơ quan đối đẳng của Australia cũng có các cơ chế hợp tác quan trọng như Đối thoại Thương mại cấp Bộ trưởng Việt Nam-Australia; Bản ghi nhớ thiết lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về năng lượng và khoáng sản.

Theo quan sát của bà Thanh Mỹ, hiện nay sự kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước không chỉ dừng lại ở thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa đơn thuần, mà đã từng bước chuyển sang giai đoạn hợp tác sâu về giá trị dựa trên cơ sở nền tảng là quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và các cơ chế hợp tác nói trên.

Sự kết nối hợp tác này có đóng góp không nhỏ của các hiệp hội doanh nghiệp và ngành hàng của hai nước, cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan Chính phủ, cơ quan đại diện ngoại giao, văn phòng các cơ quan thương mại, đầu tư của hai nước đặt ở thị trường của nhau.

Ngoài ra, không thể không nhắc tới vai trò của cộng đồng doanh nhân Việt kiều tại Australia, những người không chỉ là nhà đầu tư mà còn rất am hiểu luật pháp, văn hóa kinh doanh của cả hai nước, giúp doanh nghiệp nội địa Việt Nam có thông tin và cơ hội tại thị trường quốc gia châu Đại Dương này.

Theo đánh giá của Trưởng Cơ quan Thương vụ, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Australia hiện dành sự quan tâm đặc biệt cho thị trường Việt Nam.

Qua quá trình làm việc, kinh nghiệm thực tế cũng như tham vấn với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đánh giá cao Việt Nam nhờ quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng cao ổn định, cơ cấu dân số trẻ và tầng lớp trung lưu đang gia tăng mạnh mẽ.

Bên cạnh lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi cho logistics, môi trường đầu tư cũng đang được cải thiện theo hướng cởi mở. Đáng chú ý, việc hình thành 2 trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, cùng với mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt hai con số trong giai đoạn tới, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho dòng vốn đầu tư từ Australia.

Bà Thanh Mỹ cho biết, do Australia đang định vị mình là một "siêu cường năng lượng tái tạo", nên một số tập đoàn lớn của quốc gia này đang khảo sát và nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo của Việt Nam, tập trung vào chuyển đổi năng lượng và kinh tế xanh.

Bên cạnh đó, trước sự hoàn thiện các quy định về công nghệ số tại Việt Nam, các nhà đầu tư Australia đang phát huy thế mạnh sẵn có để tăng cường hiện diện trong các mảng thanh toán điện tử, ngân hàng số và đào tạo trực tuyến.

Ngoài ra, Australia cũng rất quan tâm đến hợp tác đầu tư trực tiếp vào Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao và bền vững. Điển hình là ngày 19/3, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính Việt Nam) đã phối hợp với Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) tổ chức Diễn đàn kết nối thương mại và đầu tư Australia-Việt Nam, thu hút 28 doanh nghiệp hàng đầu của Australia cùng đông đảo doanh nghiệp trong nước tham dự.

Bà Thanh Mỹ cho biết, để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia, giới thiệu, trưng bày sản phẩm và kết nối với khách hàng trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống có thêm thông tin và cơ hội tiếp cận thị trường Australia, Cơ quan Thương vụ đã đăng ký gian hàng tại Triển lãm Foodservice Australia diễn ra từ ngày 24-26/5 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế (ICC) Sydney, đồng thời cập nhật thông tin trên website www.thitruongnuocngoai.moit.gov.vn.>

Cũng trong tháng Năm, dự kiến sẽ có đoàn doanh nghiệp do chính quyền thành phố Cockburn thuộc bang Tây Australia dẫn đầu và một đoàn gồm khoảng 150-200 doanh nghiệp Australia tham dự chương trình “Meet Australia” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Thanh Mỹ nhận định đây là những tín hiệu tích cực khẳng định vị thế của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư Australia.

Việt Nam là điểm du lịch lý tưởng với du khách từ Đất nước chuột túi nhờ các chuyến bay thẳng từ Australia. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cũng liên quan đến hợp tác thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước, ông Clark Burns, đại diện một doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Australia, nhận định Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á với nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, môi trường kinh doanh ngày càng cải thiện tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Australia mở rộng đầu tư và thương mại vào thị trường này.

Bên cạnh đó, du lịch Việt Nam cũng là một điểm nhấn được các doanh nghiệp lữ hành Australia đặc biệt quan tâm.

Trên cương vị tư vấn doanh nghiệp của công ty PlanetBlue Travel, ông Samuel Fattal cho biết nhiều đại lý du lịch tại Australia đánh giá Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á.

Nhu cầu đặt tour đến Việt Nam tăng mạnh nhờ chi phí hợp lý, trải nghiệm văn hóa phong phú và đa dạng loại hình, từ các bãi biển tuyệt đẹp như Nha Trang, Phú Quốc, Mũi Né đến các di sản.

Theo các đại lý, Việt Nam hiện là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực đối với khách Australia, vượt qua nhiều thị trường truyền thống.

Việc tăng cường các đường bay thẳng và chính sách thị thực thuận lợi giúp Việt Nam trở thành điểm dễ tiếp cận đối với du khách từ quốc gia châu Đại Dương này.

Trong khi đó, bà Caterina Attard, chuyên viên tư vấn du lịch của công ty Encounter Travel, nhận định những trải nghiệm văn hóa sâu sắc và giá trị thu được cao hơn chi phí là những lợi thế cạnh tranh lớn của du lịch Việt Nam - một “hòn ngọc quý” tiềm ẩn.

Rất nhiều khách hàng của Encounter Travel đã đến Việt Nam và có phản hồi rất tốt về những trải nghiệm trong hành trình khám phá dải đất hình chữ S, đặc biệt là những ấn tượng về ẩm thực, văn hóa và di sản./.

