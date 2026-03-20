Giá vàng SJC tuột mốc 175 triệu đồng, tỷ giá USD tại các ngân hàng tăng mạnh

Đà giảm từ thế giới kéo giá vàng trong nước tiếp tục giảm phiên sáng nay (20/3), trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng mạnh.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji, Công ty Phú Quý niêm yết từ 171,9-174,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 19/3.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng điều chỉnh khi mở cửa giao dịch. Theo đó, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn giao dịch từ 172-175 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng; Công ty Phú Quý thông báo vàng nhẫn từ 171,9-174,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 600.000 đồng so với chốt phiên hôm trước.

Đáng chú ý, chênh lệch mua vào/bán ra của giá vàng trong nước vẫn duy trì ở mức cao, lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý tiếp tục có phiên điều chỉnh mạnh, khi giao dịch quanh ngưỡng 4.712 USD/ounce (tương ứng mức giảm 27 USD trong 12 giờ qua). Mức giá này tương đương khoảng 148,7 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 25,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 20/3 là 25.085 đồng/USD, tăng 13 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tương ứng.

Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, doanh nghiệp thông báo tỷ giá USD từ 26.069-26.339 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 14 đồng.

Ngân hàng VietinBank và BIDV cùng áp dụng tỷ giá USD từ 26.103-26.339 đồng/USD (mua vào/bán ra) cùng tăng 14 đồng so với chốt phiên trước. Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.010-26.339 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng tăng 14 đồng so với chốt phiên ngày 19/3./.

Giá vàng thế giới lao dốc phiên thứ 7 liên tiếp do xung đột Trung Đông Vào lúc 0 giờ 31 phút sáng 20/3 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 4,3% xuống mức 4.612,21 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2/2026.