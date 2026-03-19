ECB cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2026 do xung đột tại Trung Đông

Ngày 19/3, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng và nâng dự báo lạm phát trong năm 2026, đồng thời cảnh báo cú sốc giá năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra.

Các chuyên gia của ECB dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ ở mức 0,9% trong năm nay, giảm so với dự báo 1,2% đưa ra hồi tháng 12/2025.

Trong khi đó, dự báo tăng trưởng GDP năm 2027 và 2028 lần lượt là 1,3% và 1,4%. Sự điều chỉnh giảm này phản ánh tác động toàn cầu của xung đột tới thị trường hàng hóa, thu nhập thực tế và niềm tin.

ECB cũng nâng dự báo lạm phát lên 2,6% cho cả năm, tăng so với mức 1,9% trong dự báo tháng 12/2025. Dự báo lạm phát năm 2027 là 2,0% và năm 2028 là 2,1%.

Đối với lạm phát không bao gồm năng lượng và thực phẩm, các chuyên gia dự báo mức trung bình là 2,3% vào năm 2026, 2,2% vào năm 2027 và 2,1% vào năm 2028. Con số này cũng cao hơn so với dự báo tháng 12/2025.

Hội đồng điều hành ECB đã quyết định giữ nguyên 3 mức lãi suất chủ chốt, quyết tâm đảm bảo lạm phát ổn định ở mức mục tiêu 2% trong trung hạn.

Các chuyên gia ECB cảnh báo sự gián đoạn kéo dài về nguồn cung dầu khí sẽ dẫn đến lạm phát cao hơn và tăng trưởng thấp hơn so với dự báo cơ bản. Hội đồng Thống đốc cho biết sẽ áp dụng phương pháp dựa trên dữ liệu và từng cuộc họp để xác định lập trường chính sách tiền tệ phù hợp. Hội đồng Thống đốc không cam kết trước một lộ trình lãi suất cụ thể nào./.

