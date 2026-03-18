Việt Nam tiếp tục là thị trường hấp dẫn với doanh nghiệp Thái Lan

Việt Nam tiếp tục là thị trường hấp dẫn các doanh nghiệp Thái Lan, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất và công nghiệp, bán lẻ và tiêu dùng, nông nghiệp công nghệ cao và xuất khẩu nông sản xanh, năng lượng tái tạo và phát triển hạ tầng, năng lượng xanh, logistics và thương mại điện tử. Đây là khẳng định của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thái Lan Đinh Hoàng Linh tại chương trình đối thoại "Hướng tới tương lai hợp tác thương mại bền vững Việt Nam – Thái Lan" diễn ra ngày 17/3/2026 tại Đại học Khon Kaen (Thái Lan).

Sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp với trường Đại học Khon Kaen tổ chức nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (6/8/1976 – 6/8/2026). Tham dự chương trình có ông Somchart Pongkapanakrai, Chủ tịch Phòng Thương mại khu vực Đông Bắc Thái Lan; ông Pobpon Kasemnan Na Yathaya, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan tại địa phương cùng đại diện ngành thương mại, công nghiệp các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, lãnh đạo và đông đảo sinh viên trường Đại học Khon Kaen.

Phát biểu về triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2026-2030, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh Đại hội Đảng lần thứ 14 thành công tốt đẹp đã mở ra một kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội xác lập tầm nhìn dài hạn với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao với tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên hàng năm trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực chủ yếu, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân trong việc huy động và phát huy các nguồn lực xã hội. Việt Nam cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 của Việt Nam với Thái Lan đạt 22,1 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2024, chiếm 24% tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối với mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại song phương 25 tỷ USD. Về đầu tư, tính đến tháng 11/2025, Thái Lan đã đầu tư 789 dự án vào Việt Nam với tổng giá trị 15,2 tỷ USD đứng thứ 8 trong các quốc gia đầu tư vào Việt Nam theo giá trị lũy kế.

Trao đổi với các doanh nghiệp Thái Lan, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh đưa ra một số khuyến nghị nhằm tận dụng hiệu quả cơ hội hợp tác. Các doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ thị trường, tận dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nhất là các nhóm ngành nghề ưu tiên, tranh thủ các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) để hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang các thị trường khác, tăng cường hợp tác với các đối tác địa phương và xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn.

Theo Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế Thái Lan, quy mô thị trường tiêu dùng Việt Nam đã thiết lập mặt bằng mới sau nhiều năm mở rộng liên tục. Đầu năm 2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 8%, trong khi khu vực dịch vụ mở rộng tới 20,2%, cho thấy mức độ chi tiêu gia tăng và đa dạng hơn, đặc biệt các dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Lĩnh vực lưu trú và ăn uống ghi nhận mức tăng 14,6%. Sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch quốc tế cùng với việc thu nhập hộ gia đình cải thiện đã thúc đẩy nhu cầu trải nghiệm, khi tiêu dùng chuyển dần từ mua sắm thiết yếu sang chi tiêu cho chất lượng sống.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh và Phu nhân tham quan gian hàng trưng bày tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một động lực quan trọng khác là thương mại điện tử với quy mô thị trường đạt 32 tỷ USD, chiếm 12% tổng doanh thu bán lẻ và dịch vụ toàn quốc. Với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20% mỗi năm, Việt Nam đang nằm trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á về mở rộng thương mại số.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước hợp tác phát triển kinh tế thông qua các hoạt động ngoại giao kinh tế như Hội chợ hàng hoá Việt Nam - Đông Bắc Thái Lan, Diễn đàn doanh nghiệp Hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam - Thái Lan trong kỷ nguyên mới và Phiên đối thoại chuyên đề GoGlobal trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Tổng Lãnh sự đã trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí Thái Lan những điểm nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mười bốn, trong đó tự chủ chiến lược là tư duy xuyên suốt, thể hiện tâm thế của một Việt Nam tự tin, chủ động, có trách nhiệm trong hội nhập bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, nhanh chóng và khó lường./.