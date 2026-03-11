Thúc đẩy du lịch Việt Nam-Thái Lan qua cánh bay Vietnam Airlines

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, chiều 10/3, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chi nhánh Bangkok đã phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức hội thảo khởi động nhằm thúc đẩy kết nối du lịch giữa hai nước, đặc biệt khi Việt Nam và Thái Lan đã nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và trong năm nay sẽ có chung nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 – 6/8/2026).



Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết Đại hội Đảng lần thứ XIV vừa qua đã đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân trên 10%/năm, trong đó du lịch được xác định là một trong những trụ cột chính đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh môi trường toàn cầu đang ngày càng bất ổn, bao gồm căng thẳng địa chính trị, gián đoạn các tuyến bay quốc tế và biến động kinh tế toàn cầu, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho rằng những diễn biến này đặt ra thách thức cho ngành du lịch, nhưng cũng tạo ra những cơ hội mới khi du khách ngày càng tìm kiếm những điểm đến an toàn, ổn định và có kết nối tốt.



Đại sứ nhấn mạnh trong thời điểm hiện nay, sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các bên liên quan trong ngành du lịch, các hãng hàng không và các đối tác giữa Việt Nam và Thái Lan càng trở nên quan trọng hơn, không chỉ trong việc thúc đẩy du lịch song phương, mà còn trong việc tăng cường phát triển du lịch khu vực.

Bằng cách liên kết các điểm đến, chia sẻ các sản phẩm du lịch và cải thiện kết nối, Việt Nam và Thái Lan có thể tạo ra những cơ hội mới cho sự tăng trưởng bền vững trong khu vực.



Ông Ngô Trí Hưng, Trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Thái Lan, cho biết Vietnam Airlines đã có lịch sử khai thác lâu dài gần 50 năm tại Thái Lan và tự hào với vai trò kết nối giữa hai nước.

Vietnam Airlines hiện là một trong những hãng hàng không lớn kết nối giữa Bangkok với Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh với 9 chuyến/ngày, và sắp tới từ ngày 2/4 tới sẽ mở lại đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Phuket.

Đây là một trong những cam kết của Vietnam Airlines về phát triển du lịch giữa hai nước.



Bên cạnh đó, ông Ngô Trí Hưng cho biết thêm Vietnam Airlines còn chuyên chở khách của nhiều nước châu Âu, châu Mỹ tới Thái Lan du lịch và có nguyện vọng kết hợp đi thăm Việt Nam.

Với việc tăng tần suất kết nối giữa 2 nước, Vietnam Airlines tin tưởng rằng điều này cũng giúp Việt Nam kết nối với với bạn bè 5 châu trên toàn cầu.



Tại hội thảo, Vietnam Airlines đã cập nhật chính sách và giới thiệu các sản phẩm của hãng tại thị trường Thái Lan mùa Hè này, trong khi các đối tác bạn hàng như Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Tập đoàn Sun Group ... chú trọng làm mới hình ảnh các điểm đến du lịch Việt Nam với cộng đồng làm du lịch tại Thái Lan.



Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lượng khách giữa hai nước trao đổi với nhau khá lớn. Rất nhiều năm lượng khách Việt Nam sang Thái Lan đã đạt trên 1 triệu, trong khi lượng khách Thái Lan sang Việt Nam cũng có năm lên đến 700.000-800.000.

Tuy nhiên, số lượng người Việt Nam sang Thái Lan nhiều hơn trong những năm gần đây thể hiện khả năng thu hút khách của Thái Lan tốt hơn Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, ngành du lịch Việt Nam cũng đang triển khai nhiều hoạt động để thu hút nhiều du khách Thái Lan hơn tới Việt Nam.

Hiện nay, Hiệp hội du lịch Việt Nam đã cố gắng đưa ra nhiều sản phẩm mới, đặc biệt là tìm những điểm mà người Thái Lan cũng ưa thích đối với Việt Nam, hay tổ chức các hoạt động xúc tiến ở Thái Lan.

Ông Vũ Thế Bình tin rằng với những nỗ lực của các doanh nghiệp Việt Nam, với sự hỗ trợ của chính phủ, lượng khách du lịch Thái Lan sang Việt Nam sẽ có cơ hội tăng nhanh trong thời gian tới./.

