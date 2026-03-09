Tái hiện hào khí Điện Biên qua những hoạt động trải nghiệm tại Lễ hội Hoa Ban

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2026, tại nhiều địa điểm ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao trải nghiệm sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, học sinh và du khách tham gia.

Không chỉ tạo nên không khí lễ hội rộn ràng giữa mùa hoa ban nở trắng núi rừng Tây Bắc, các hoạt động còn góp phần tái hiện những dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc, đặc biệt là tinh thần của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là các phần thi kéo pháo, đẩy xe đạp thồ và tải đạn được tổ chức tại bản Phiêng Lơi. Những hình ảnh gắn liền với ký ức về một thời kỳ lịch sử gian khổ nhưng đầy tự hào của quân và dân ta được tái hiện sinh động.

Tham gia phần thi kéo pháo có 9 đội với hơn 80 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Theo thể lệ, các đội thực hiện kéo mô hình pháo nặng hàng trăm kg trên quãng đường dài 600m, trong đó có hai đoạn kéo pháo ngược dốc.

Trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả, từng đội thi cùng nhau nắm chặt dây kéo, dồn sức di chuyển khẩu pháo vượt qua những đoạn đường dốc. Những bước chân nặng nhọc, mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt các vận động viên như tái hiện phần nào sự gian khổ mà bộ đội và dân công hỏa tuyến đã trải qua trong những ngày tháng lịch sử cách đây hơn bảy thập kỷ.

Thượng sỹ Trần Tiến Trung, Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, chia sẻ dù chỉ trải nghiệm kéo pháo trên quãng đường ngắn nhưng anh và các đồng đội đều cảm nhận rõ sự vất vả, nặng nhọc của nhiệm vụ này. Qua hoạt động trải nghiệm, anh càng thấu hiểu hơn những hy sinh, gian khổ của các thế hệ cha anh đi trước trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Điều đó cũng trở thành động lực để những người lính hôm nay tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ.”

Cùng với phần thi kéo pháo, nội dung đẩy xe đạp thồ và tải đạn cũng thu hút gần 90 vận động viên tham gia, gồm 10 đội nam và 5 đội nữ. Các đội thi đấu trên cự ly 1km qua nhiều dạng địa hình như đường mòn, đường dốc; trong đó phần thi tải đạn dài 600m và xe đạp thồ 400m. Hình ảnh những chiếc xe đạp thồ chở đầy bao tải nặng cùng các vận động viên bền bỉ vượt dốc gợi lại ký ức về những đoàn dân công hỏa tuyến ngày đêm vận chuyển lương thực, vũ khí phục vụ chiến dịch năm xưa.

Theo cô Phạm Thị Tuyết, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Điện Biên, việc tham gia nội dung xe đạp thồ và tải đạn mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Những cung đường dốc, con suối nhỏ hay những đoạn đường gồ ghề mà ban tổ chức bố trí đã tái hiện khá chân thực bối cảnh lịch sử của chiến dịch. Dù chỉ là một phần nhỏ của hành trình năm xưa nhưng qua trải nghiệm này, các thành viên trong đội càng hiểu rõ hơn sự gian khổ, bền bỉ và tinh thần quyết tâm của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến. Đây cũng là dịp để thế hệ hôm nay thêm trân trọng lịch sử, biết ơn những hy sinh to lớn của cha ông.

Không chỉ tái hiện những hình ảnh gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ, tại khu vực Hầm De Castries còn diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm chủ đề “Bếp Hoàng Cầm và bữa cơm chiến sỹ,” thu hút đông đảo học sinh tham gia. Trong trang phục của những chiến sĩ năm xưa, các em được trực tiếp tham gia nhiều công đoạn như, nhóm bếp, sơ chế thực phẩm và thực hành nấu ăn bằng bếp Hoàng Cầm - loại bếp dã chiến nổi tiếng được bộ đội ta sử dụng trong kháng chiến, giúp nấu ăn mà vẫn giữ được bí mật nhờ hệ thống dẫn khói ngầm.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên và lực lượng hỗ trợ, các em cùng nhau nấu ngô, làm cơm vắt, chế biến một số món ăn giản dị gắn với đời sống của bộ đội trong thời kỳ kháng chiến. Những công việc tưởng chừng đơn giản như, nhóm lửa, chuẩn bị lương thực hay nấu ăn trong điều kiện dã chiến giúp các em phần nào hình dung được khó khăn, thiếu thốn mà các chiến sĩ từng trải qua trên chiến trường.

Hoạt động trải nghiệm làm cơm vắt của bộ đội thời kháng chiến thu hút sự tham gia của các học sinh. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Em Trần Minh Thùy, học sinh lớp 9D3, Trường Trung học Cơ sở Mường Thanh, cho biết việc được trực tiếp nhóm bếp, nấu ngô và làm cơm vắt khiến em rất xúc động. Qua hoạt động trải nghiệm này, em hiểu hơn về cuộc sống gian khổ của các chiến sỹ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Theo Thùy, dù chỉ là những món ăn giản dị nhưng đó là nguồn động viên lớn lao giúp bộ đội vượt qua khó khăn, chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc. Trải nghiệm này giúp em và các bạn thêm trân trọng lịch sử, biết ơn sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Sau khi hoàn thành các công đoạn chế biến, hoạt động “bữa cơm chiến sỹ” được tổ chức để học sinh và du khách cùng thưởng thức những món ăn giản dị nhưng đậm ý nghĩa lịch sử. Thông qua những trải nghiệm trực tiếp và sinh động này, lịch sử không chỉ được kể lại qua sách vở mà còn trở nên gần gũi, dễ cảm nhận hơn đối với thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp lòng biết ơn và niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc.

Bên cạnh hoạt động tái hiện lịch sử, tại bản Phiêng Lơi còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dân tộc đặc sắc như, thi giã bánh giầy, xay ngô, kéo co… thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách. Những tiếng chày giã bánh giầy rộn ràng, nhịp quay của cối xay ngô hay tiếng hò reo trong các trận kéo co đã tạo nên bầu không khí lễ hội vui tươi, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết, bản Phiêng Lơi có địa hình khá phù hợp để tổ chức các hoạt động tái hiện lịch sử như, kéo pháo, đẩy xe đạp thồ, đồng thời cũng thuận lợi cho các môn thể thao dân tộc. Việc lồng ghép các hoạt động tái hiện lịch sử với trò chơi, môn thể thao truyền thống không chỉ tạo nên sức hấp dẫn cho lễ hội mà còn góp phần giáo dục truyền thống, giúp người dân, du khách hiểu hơn về lịch sử cũng như giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, điều đáng mừng là các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các xã, phường, đơn vị trường học, lực lượng vũ trang và người dân địa phương. Điều này cho thấy sức lan tỏa của lễ hội cũng như tình cảm, niềm tự hào của người dân đối với mảnh đất Điện Biên lịch sử.

Các hoạt động trải nghiệm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban không chỉ mang đến không gian sinh hoạt văn hóa đặc sắc cho người dân và du khách mà còn góp phần tái hiện hào khí Điện Biên năm xưa. Qua đó, những câu chuyện về ý chí, tinh thần đoàn kết và sự hy sinh của các thế hệ cha anh tiếp tục được nhắc nhớ, lan tỏa niềm tự hào và lòng biết ơn đối với lịch sử, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ hôm nay./.

